Vuoi giocare a Pallamano? Domenica a Vigliano si può

Sotto l’egida della Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH) e con la regia della sezione pallamano dell’FC Vigliano Polisportiva, avrà luogo domenica 5 giugno dalle 9.30 alle 12.30 presso la palestra comunale di Vigliano Biellese di Via Alpini 2, una manifestazione promozionale aperta a tutti i ragazzi e le ragazze nati negli anni 2009 e successivi.

Sempre all’interno della manifestazione ci saranno gare di street handball rivolte ai ragazzi ed alle ragazze tesserati agonisti provenienti dalle società piemontesi. Se si volesse partecipare sarà sufficiente presentarsi presso la sede di gioco per le ore 9 muniti di certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica e registrarsi per la manifestazione.

Sono attesi partecipanti da tutta la regione Piemonte e le squadre saranno formate al momento suddividendo i partecipanti nelle fasce di età under 11 e under 13 mista.

Nel pomeriggio, la sezione pallamano di FC Vigliano Polisportiva parteciperà invece alla Giornata nazionale dello Sport organizzata dalla locale delegazione CONI di Biella presso l’Oratorio Salesiano di Via Libertà a Vigliano Biellese tra le ore 15 e le ore 18.Informazioni sulle attività possono essere richieste inviando una e-mail a handballvigliano@gmail.com