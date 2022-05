Mezzana Mortigliengo, il sindaco Alfio Serafia ricorda Don Lorenzo Noris

La giornata di oggi, venerdì 27 maggio, si è aperta con una notizia dolorosa nei comuni di Mezzana Mortigliengo, Casapinta e Soprana. Lo storico parroco Don Lorenzo Noris, molto amato dalla sua comunità, si è spento a causa di una malattia contro cui lottava da tempo.



“La cosa che più colpiva di lui – ricorda Alfio Serafia, sindaco di Mezzana Mortigliengo – era la sua modestia e la sua disponibilità. In 15 anni di collaborazione non mi ha detto mai di no una sola volta. Tutto il paese è in cordoglio. È stata una perdita dolorosa per tutta la comunità”.