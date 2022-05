Fumo in via Torino e a fuoco cestino e recinzione: tre interventi in meno di due ore a Biella (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Serata impegnativa per i Vigili del Fuoco. In poco meno di due ore, diverse squadre sono state impegnate in tre differenti interventi nel centro di Biella: alcuni passanti, infatti, hanno notato del fumo in prossimità della stazione di servizio di via Torino e dato subito l’allarme. Subito dopo, a pochi chilometri di distanza, un cestino dell’immondizia e una recinzione da cantiere hanno preso fuoco per cause da accertare.

I Vigili del Fuoco hanno velocemente domato le fiamme e messo in sicurezza le aree colpite. Informate di quanto accaduto, le forze dell’ordine stanno indagando sull’origine dei roghi, avvenuti a poca distanza tra loro e in un breve lasso di tempo: c’è il sospetto che dietro questi avvenimenti ci sia la mano di un’unica persona.