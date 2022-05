Successi per Bi Roller al ranking di Senigallia

Grande weekend di gare a Senigallia per alcuni atleti di Bi Roller Pattinaggio Biella impegnati in una due giorni di ranking inserito nel programma nazionale che ha visto tra i partecipanti anche atleti della nazionale francese e ceca. Susanna Rocchetti, categoria Allievi, ha conquistato la 3° posizione del podio nella combinata delle gare lunghe (10 mila metri ad eliminazione, 5 mila metri a punti e 1000 metri).

Achille Sangiorgi, categoria Junior, ha gareggiato con la categoria Senior e, seppure non sia riuscito ad esprimersi al meglio, si è messo alla prova insieme ai top delle due categorie conquistando la 14° posizione nella gara 10 mila metri a punti e la 15° posizione nella 10 mila eliminazione. Michele Rocchetti e Andrea Mazzola, categoria Ragazzi, si sono confrontati con i più forti giovani atleti di mezza Italia dimostrando la loro grinta e prendendo una buona posizione nella classifica.

Come sempre gli atleti Bi Roller sono stati supportati nella loro trasferta da Acqua Lauretana che ci disseta e da Sellmat che ci rigenera con lo squisito caffè. I prossimi appuntamenti agonistici vedranno i nostri atleti impegnati nel trofeo di Bellusco in programma per il week end del 28 e 29 maggio e poi ai Campionati Italiani Strada che si svolgeranno a Cassano tra l’8 e l’11 giugno.