“Su Nuraghe Calcio Biella” vince 2-0 contro “Algida” e va in finale

Mercoledì 11 maggio, a Vigliano Biellese, si è svolto l’incontro per la selezione di una delle due squadre finaliste del Campionato provinciale di calcio a 7, organizzato da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), presieduto da Pino Lopez.

Con la vittoria di 2-0 contro “Algida”, Su Nuraghe Calcio Biella” entra in finale.I due gol sono stati messi a segno in successione durante il primo tempo, uno da Nazzaro Lama, l’altro dal capitano Manuel Pizzo: abile atleta che si è avvicendato con grande competenza al capo cannoniere Edoardo Ceria, primo della classifica marcatori con 38 gol sul totale dei 98 gol messi in rete dalla nutrita rosa di giocatori con le insegne della Sardegna sul cuore.

Sugli spalti, ad assistere alla partita, una folta rappresentanza della Scuola arbitri a garantire, con la loro presenza, correttezza e uniformità di arbitraggio. Tra loro, Angelo Zambon, Domenico Botta, Orminio Rossi, Trabaldo Pray, Luigi Apicella e l’infaticabile presidente arbitro Pino Lopez.

Disputa divenuta lezione di sport bello e giocato bene, diretta con grande professionalità dal docente decano degli arbitri, Aniceto Licheri di Fluminimaggiore (Cagliari), giunto a Biella dalla sua nativa Isola nel 1963. Dal numeroso pubblico il rumoroso incitamento ai beniamini di entrambi gli schieramenti, con alcune immancabili esuberanze.

L’atteso incontro finale è in calendario venerdì 20 maggio, alle ore 21:00, presso il centro sportivo “Sportec – Sportec center” di Gaglianico.

In campo “Su Nuraghe Calcio Biella” contro “Pizza Flash”, l’altra finalista che, con la vittoria di 6-5, ha chiuso la strada alla favorita “Bugella in Piazzetta”.