Martedì la torcia Special Olympics arriva a Biella

Nel comunicare che martedì prossimo, 24 maggio, ci sarà la cerimonia di accoglienza della fiaccola degli Special Olympics e del rituale di accensione del tripode in piazza Duomo, ci piace ricordare che questo evento è un ritorno della ‘torcia’ sul territorio biellese in quanto questo oggetto antico ed emblematico è stato progettato e realizzato in chiave moderna dalla ditta Bonino Carding Machine.

Tutto è nato con i Giochi Special Olympics di Biella del 2017 quando l’azienda Bonino Carding Machine fu coinvolta nella realizzazione del braciere olimpico, l’interesse ed il legame creato ha fatto in modo che l’azienda progettasse e realizzasse questo oggetto utilizzato da sempre per dare il via ai giochi. La titolare dell’azienda, Chiara Bonino, spiega che: “Negli ultimi cinque anni abbiamo realizzato 40 torce ed altre 10 sono in produzione. Le fiaccole, realizzate interamente in INOX, sono state disegnate dall’Arch. Alberto Pomaro, nostro designer, che ne ha curato i minimi dettagli legati all’estetica, alla portabilità ed anche alla sicurezza. Siamo contenti di aver potuto dare il nostro contributo alla famiglia Special Olimpics con un prodotto particolare frutto del nostro knowhow; mandiamo il nostro grosso in bocca al lupo agli atleti biellesi che parteciperanno ai giochi di Torino”.

“C’è sempre molta Biella negli Special Olympics anche quando non sono organizzati direttamente da noi” racconta Charlie Cremonte responsabile S.O. regionale “Il torch run fu ideato in occasione di una edizione biellese ed ora la torcia che sta girando per tutte le città italiane è stata costruita proprio a Biella, infatti il 24 maggio ci sarà anche una tappa doverosa presso il luogo di nascita, la Bonino Carding Machine, che ringraziamo per far parte, sempre di più, della grande famiglia special”.

“Un orgoglio poter contribuire in molti modi all’organizzazione degli Special Olympics anche quando non sono sul territorio biellese” spiega Susanna Rovere responsabile S.O. provinciale “per martedì stiamo organizzando una grande festa e speriamo che la popolazione biellese vorrà renderla ancora più speciale con una grande partecipazione. Vi aspettiamo in piazza duomo dalle ore 18 per la solenne cerimonia di accensione del tripode e la presentazione dei nostri cento atleti in partenza per Torino”. Ricordiamo che i Giochi Nazionali Estivi si svolgeranno a Torino dal 4 al 9 giugno 2022 ed è proprio in occasione di questo evento che Special Olympics organizza il Torch Run che percorre tutta l’Italia: la fiaccola è partita da Udine lo scorso 18 marzo, farà tappa in 44 città italiane e arriverà a Torino il 4 giugno, il giorno successivo, il 5 giugno alla sera, ci sarà la cerimonia ufficiale di apertura dei giochi.