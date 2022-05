La solidarietà è di casa al Golf Club Cavaglià FOTO

Sabato al Gc Cavaglià si è lasciato spazio alla solidarietà con il circuito Ci.Ti.Elle Golf Cup (18 buche, Stableford, 3 categorie) che prevede 24 tappe nei circoli più belli d’Italia e sostiene la onlus “Casa della Speranza”.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimiliano Trussardi Crema punti 33, 1° Netto Luigi Pautasso Cavaglià 37, 2° Netto Paolo Protti Cavaglià 33, 3° Netto Paolo Schellino Cavaglià 33. 2a categoria: 1° Netto Luca Maccagno Cavaglià 36, 2° Netto Gianpiero Coppo Biella Betulle 36, 3° Netto Paolo Caselli Courmayeur 35. 3a categoria: 1° Netto Giuseppe Lazzarotto Castellaro 40, 2° Netto Franco Panatero Cavaglià 38, 3° Netto Alessandra De Marchi Crema 38. 1° Ladies Stefania Guglielminotti Cavaglià 30. 1° Seniores Remi Pierre Lagnier Courmayeur 37. Nearest femminile Alessandra De Marchi m. 14,09. Nearest maschile Giovanni Buzzi m. 1,77.

Il weekend al Gc Cavaglià si è concluso domenica con l’InBarcaTo Golf Trophy (18 buche, Stableford, 3 categorie) che ha visto al via un’ottantina di partecipanti. Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimo Marè Cavaglià 34, 1° Netto Yuji Takahashi Cavaglià 44, 2° Netto Luigi Pautasso Cavaglià 39. 2a categoria: 1° Netto Giulio Piacco Cavaglià 41, 2° Netto Andrea Dragone Cavaglià 39. 3a categoria: 1° Netto Andrea Naborrini Cavaglià 45, 2° Netto Elena Rossi Cavaglià 42. 1° Ladies Sandra Ravani Cavaglià 40. 1° Seniores Angelo Gatti Cavaglià 41.

Da questo weekend al Gc Cavaglià si entrerà in una delle fasi più interessanti del calendario stagionale. Domenica farà tappa il 31° Campionato Italiano ACI Golf (18 buche 2 categorie, 1a medal, 2a Stableford), il circuito nazionale che ha in calendario 39 prove che coinvolgono altrettanti Automobile Club e i più prestigiosi club di tutta Italia. In palio per i migliori di ogni tappa la finale diretta che si svolgerà in Costa Smeralda, dal 3 al 7 ottobre, ospiti del Golf Club Pevero a Cala di Volpe.

I premi saranno riservati ai soci ACI e prima dell'inizio della manifestazione sarà possibile tesserarsi con quote scontate. A fine gara seguirà rinfresco con pasta. Sabato ritorna per il secondo anno il Vivai Pozzo Spring Trophy (gara a coppie 4pm, 18 buche, Stableford) sponsorizzata da un'azienda del territorio che è divenuta negli anni un punto di riferimento per le splendide coltivazioni di Rose (tra cui le caratteristiche rose inglesi David Austin) ed Ortensie. Dopo la premiazione a seguire rinfresco. Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.