Faggi: crescono le collaborazioni, aumentano le attività

Eventi presso il Circolo I Faggi

Il mese di maggio è stato e sarà ricco di importanti eventi presso il Circolo de I Faggi; il modello che stiamo realizzando per ideare e realizzare incontri in collaborazione con aziende, associazioni, artisti e privati si sta dimostrando corretto, visto il crescente numero di attività e di adesioni.

Il concetto di voler ridare vita a I Faggi come punto di ritrovo del Biellese, per i Biellesi è una realtà che potremo estendere ancor di più con le aziende sponsors.

Sabato 7 maggio abbiamo ospitato la carovana del Valli Biellese gara valida per il Campionato Italiano di Regolarità Auto Storiche; con più di 120 vetture partecipanti.

Club ACI Storico quest’anno ha inserito in ogni gara del campionato Italiano una prova spettacolo: la Power Stage Classic, da disputarsi in luoghi particolarmente significativi.

A Biella è stata scelta la strada del parco de I Faggi dove sono stati collocati 3 pressostati. Un percorso impegnativo, inserito in un contesto unico, sia per la bellezza delle piante che della vista su Biella.

Un particolare ringraziamento ad ACI Biella, a BMT Eventi e con cui siamo riusciti ad organizzare questa bella manifestazione.





Una bella vista area del circolo con i campi da tennis, il padel e la piscina all’aperto.







Tutto lo svolgimento della gara è stato riprese da TopdriveTv, che ringraziamo per le splendide immagini, ed è andato in onda a livello nazionale su Sky canale 228. Per chi se lo fosse perso e volesse rivederlo riportiamo il link dove trovarlo https://youtu.be/beje-RBmaxl





L’area accoglienza con i vini delle Tenute Sella e l’acqua più leggera d’Europa, ideale per qualsiasi attività sportiva, offerta da Lauretana.

Gli stuzzichini sono stati offerti da BMT ed il servizio dallo staff del Bistrot I Faggi.





Sempre sabato 7 maggio il Bistrot ha ospitato la cena di gala per l’incontro tra il Rotary Club di Vallemosso e la delegazione del Rotary Club di Martigny.

L’incontro si poi sviluppato nella giornata di domenica con la visita al sito Unesco degli stabilimenti Olivetti.







Giovedì 12 maggio si è tenuto il primo appuntamento con gli incontri di formazione e cultura: “Aperitivo in Villa” Persone, relazioni, territori.







Andrea Colombo ha affrontato l’argomento della scoperta dei talenti come elemento strategico non solo per le aziende ma per tutta la società. L’importanza di creare un network sensibile alla ricerca, al sostegno ed alla crescita dei talenti. I numerosi partecipanti dopo la relazione hanno potuto gustare un aperitivo preparato da Bistrot I Faggi sulla terrazza del Circolo.







Venerdì 13 maggio il Circolo I Faggi ha organizzato un Open day dando la possibilità a tutti i visitatori di incontrare tutto il Team sportivo che ha illustrato le diverse attività che si svolgono; tennis, padel, palestra, yoga, scuola allievi tennis, preparazione agonistica, campus estivi, corsi di nuoto e molto altro.





Verso sera al Bistrot I Faggi sono stati accolti gli ospiti per un piacevole aperitivo, un sottofondo musicale ci ha fatto assistere al tramonto per poi concludere la serata alla luce delle stelle.







Main sponsors







Aziende sostenitrici