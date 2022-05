Biella 4 Racing al via della North West Regularity Cup con Luca Maielli e Giovanni Gambino

Iniziano a prendere forma i programmi 2022 dei portacolori Biella 4 Racing, e con essi anche una bella novità in seno alla Scuderia Laniera, la partecipazione alla North West Regularity Cup. Saranno infatti Luca Maielli e Giovanni Gambino a rappresentare le insegne B4R nella neonata serie organizzata dagli “Amici di Nino” e dedicata agli amanti della regolarità sport, che si snoderà lungo i cinque appuntamenti in agenda fra Piemonte e Liguria.

A formare il calendario 2022 della NWR Cup saranno nell’ordine, Rally Lana Storico, Rally Storico Valli Cuneesi, Rally Storico il Grappolo, Giro dei Monti Savonesi e La Grande Corsa, dei quali, per figurare nella classifica finale, si dovrà partecipare ad almeno quattro di essi, con la possibilità di sommare quattro risultati utili.Un bell’impegno e una bella novità per chi è solito cimentarsi con precisione contro il cronometro, ma che fino ad ora non aveva mai avuto l’opportunità di misurarsi in una serie riservata nel nord ovest, potendolo inoltre fare in gare totalmente dedicate alle vetture storiche.

“Siamo entusiasti di questa nuova serie”, esordiscono i rappresentanti Biella 4 Racing, “e ancora di più che Luca e Giovanni abbiano accettato la sfida e portino così il nostro logo in gare belle e ben organizzate. Sicuramente le adesioni saranno in buon numero e la lotta per il successo finale, oltre che nei singoli appuntamenti, sarà serrata ed accesa, ma noi sappiamo molto bene le doti del nostro equipaggio, reduce da un ottimo podio assoluto all’ultimo Lana Storico disputatosi, e cercheremo di fornirgli il massimo supporto possibile. Da parte nostra, come Scuderia, fin dalla nascita abbiamo creduto molto nella regolarità, e naturalmente anche in quella sport, che finalmente può trovare la giusta visibilità che merita”.

“Anno nuovo avventura nuova”, commentano Luca Maielli e Giovanni Gambino, “per la prima volta proviamo a partecipare ad un trofeo, sempre con i colori B4R a supportarci, e a sopportarci! Sarà sicuramente un’annata impegnativa, ma anche stimolante, nell’affrontare diversi appuntamenti, con gare differenti fra loro ma molto affascinanti. Ora non resta che valutare un’eventuale gara test prima dell’esordio al Lana, e poi, che inizi pure la stagione!”.