Aperture domenicali in estate, l'appello del consigliere Vignola: “Basta, Biella sia più aperta”

Riceviamo e pubblichiamo:

"Ci risiamo, di nuovo. Siamo alle porte della bella stagione e reduci da una situazione a dir poco devastante. C'è la guerra che incide in maniera importante sulla nostra economia ma i problemi di Biella sono sempre gli stessi. Mi riferisco, caro direttore, ad un argomento molto caro a tutti, ovvero il turismo e alle modalità di veicolare e attrarre sempre più persone in città, magari intercettando flussi già esistenti, ma ne esistono? La risposta è un convinto sì.

Con l'arrivo dell'estate e dei grandi eventi, aumentano le possibilità di nuovi arrivi tra visitatori e pullman turistici: perché allora non organizzare una sosta in centro a Biella? Sembrerà strano, ma qui si fa strada un problema a dir poco insormontabile, ovvero "l'apertura domenicale dei negozi". Nel caso di soste e numeri maggiori alle previsioni, diventerebbe imbarazzante far visitare una città "chiusa".

È inutile lamentarsi di un famoso centro commerciale alle porte di Biella quando di fronte alle aperture domenicali la risposta è sempre negativa. Occorre un cambio di passo e di mentalità, stiamo assistendo ad un passaggio epocale sul quale non possiamo indietreggiare. Ogni negozio stia aperto ogni domenica per tutto il periodo estivo. È importante fare dei ragionamenti seri, guardando gli esempi a noi vicini e ricordandoci che bisogna cambiare obbligatoriamente passo, altrimenti ci resteranno in futuro solo le lamentele... e con quelle non si mangia".