Rete Museale Biellese 2022, selezione degli operatori

REQUISITII

candidati dovranno avere la maggiore età e saranno considerati requisiti preferenziali la pertinenza del curriculum formativo in relazione alle caratteristiche dell’incarico, l’esperienza in analoghe attività di accoglienza al pubblico, la conoscenza delle lingue, la residenza in provincia di Biella e l’età non superiore ai 40 anni.

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI E CARATTERISTICHE DELL’INCARICO

La selezione dei candidati sarà condotta da un’apposita commissione. I candidati selezionati saranno invitati a colloqui individuali che si terranno tra il 13 e il 15 aprile. Tutti i candidati saranno informati sull’esito della domanda. Gli operatori prescelti dovranno seguire un programma di formazione durante più incontri che si terranno tra aprile e maggio, attraverso i quali approfondiranno la conoscenza di tutti i siti museali della Rete (è richiesta la partecipazione ad almeno tre quarti delle attività formative). L’incarico consisterà nell'accoglienza ai visitatori, nella conduzione di visite guidate e nella gestione dei patrimoni presso il sito al quale gli operatori verranno destinati nelle 17 domeniche comprese tra il 5 giugno e il 25 settembre, con orario 14.30-18.30.

REMUNERAZIONE

Il compenso per le 17 domeniche di apertura sarà di circa 680 euro netti (eventualmente ridotto nel caso in cui vengano selezionati 2 operatori che si alternano nello stesso sito), tramite un contratto a tempo determinato in somministrazione, oppure tramite fatturazione per gli operatori dotati di partita IVA pertinente con l’incarico.

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate utilizzando il modulo di ammissione allegato al presente bando e scaricabile dal sito www.atl.biella.it/rete-museale-biellese, e accompagnate da copia di un documento d’identità e dal curriculum vitae del candidato. Tutti i documenti dovranno essere inviati esclusivamente per posta elettronica all'Ecomuseo Valle Elvo e Serra entro lunedì 11 aprile 2022, all’indirizzo coordinatore@ecomuseo.it