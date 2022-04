Ristorante pizzeria La Pace: tutte le proposte per la Pasqua

In occasione delle imminenti feste pasquali, il ristorante pizzeria La Pace, in via Garibaldi 6, ha pubblicato i due menù fissi che saranno messi a disposizione dei clienti e, in alternativa, un menù alla carta ridotto.

Prosciutto di Parma e melone, carpaccio di Fassone con cuori di carciofi e scaglie di parmigiano reggiano, millefoglie di melanzane alla parmigiana, agnolotti di carne al sugo d’arrosto, risotto con punte di asparagi e capretto e arrosto di vitello al forno con patate costituiranno il menù a base di carne.







Agli amanti del pesce il ristornate propone insalata di mare, spada affumicato su rucola e salmone, polpo in umido con crostone, calamarata di Gragnano con cappesante e asparagi, risotto alla pescatora e filetto di branzino al forno con patate, olive taggiasche e pomodorini. Completeranno il pranzo il dessert della casa e le specialità pasquali come la pastiera napoletana. Acqua e caffè inclusi.







Nella giornata di Pasqua il ristorante pizzeria La Pace sarà aperto sia a pranzo che a cena dalle ore 12 alle 15 e dalle ore 18 alle 24. Il prezzo del menù di carne si attesta sui 35 euro mentre il menù di pesce costerà 45 euro.



Ristorante Pizzeria La Pace



Indirizzo: via Garibaldi 6

Tel: 01521930; 3421404222.

Sito: www.lapacebiella.it