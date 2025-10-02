Fratelli Francoli Distillerie presenta “Grapperie Aperte” FOTO e VIDEO

Domenica 5 ottobre torna Grapperie Aperte e anche quest’anno la storica Fratelli Francoli Distillerie di Ghemme (NO) sarà protagonista con l’evento speciale Piemonte Grappa, alla Corte dell’Alambicco. Una giornata gratuita interamente dedicata alla scoperta della Grappa, il distillato di bandiera italiano, che da sempre rappresenta identità, cultura e innovazione.

Per i visitatori sarà l’occasione unica di conoscere da vicino Il Metodo Francoli, un modello distintivo di sostenibilità ed economia circolare che guida ogni fase produttiva della distilleria.

Un programma ricco di esperienze

Durante la giornata, gli ospiti potranno vivere un percorso completo alla scoperta del mondo della Grappa:

Produzione – Dalla vinaccia alla distillazione, fino all’invecchiamento in botti di rovere. Il percorso guiderà i visitatori attraverso tutte le fasi del processo, mostrando anche gli utilizzi ecologici delle vinacce esauste.

– Dalla vinaccia alla distillazione, fino all’invecchiamento in botti di rovere. Il percorso guiderà i visitatori attraverso tutte le fasi del processo, mostrando anche gli utilizzi ecologici delle vinacce esauste. Profumi e assaggio – Un’area degustazione dedicata a chi desidera lasciarsi sorprendere da una selezione di Grappe Francoli: un viaggio tra gusto, creatività e nuove emozioni sensoriali. L'occasione perfetta per scoprire Limousin, la Grappa che nasce dall'incontro tra le migliori vinacce e la conoscenza di Alessandro Francoli sulle tecniche di affinamento in legno.

– Un’area degustazione dedicata a chi desidera lasciarsi sorprendere da una selezione di Grappe Francoli: un viaggio tra gusto, creatività e nuove emozioni sensoriali. L'occasione perfetta per scoprire Limousin, la Grappa che nasce dall'incontro tra le migliori vinacce e la conoscenza di Alessandro Francoli sulle tecniche di affinamento in legno. Camminata sulla vinaccia – Tempo e condizioni permettendo, sarà possibile vivere l’esperienza unica di camminare a piedi nudi sulla vinaccia fresca: un momento originale e benefico anche per la pelle.

Informazioni utili

👉 Ingresso libero, senza prenotazione.

🕙 Orari di apertura: 10:00 – 12:00 e 14:00 – 17:00.

📍 Indirizzo: Fratelli Francoli Distillerie, Via Romagnano 20, Ghemme (NO).

Un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire da vicino il mondo della Grappa e vivere un’esperienza autentica tra tradizione, natura e passione.

Per info e aggiornamenti:

