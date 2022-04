Al lavoro in Strada Bellavista a Pavignano in questo momento di oggi 9 aprile ci sono i Vigili del Fuoco, per spegnere l'incendio che ha completamente avvolto una abitazione. Non sono note al momento le cause che hanno innescato le fiamme. Il tetto è completamente distrutto e anche i piani sottostanti sono interessati nel rogo. Incolumi ma molto spaventati gli abitanti. Molto probabilmente l'edificio verrà dichiarato inagibile.