Biella, signora in difficoltà chiama aiuto e i vicini allertano i soccorsi

Tempestivo intervento della Polizia e dei Vigili del Fuoco questa mattina 9 aprile intorno alle 8,30, per soccorrere una donna di oltre 80 anni in un appartamento in viale Roma.

L'anziana era caduta in casa e non riusciva ad alzarsi. A chiamare il 112 sono stati i vicini che hanno sentito le sue urla. Per primi ad arrivare sono stati gli agenti della Questura, che hanno provveduto ad aprire l'appartamento. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e il 118 per prestare alla donna le cure del caso.