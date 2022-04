"Attenzione in Valle Cervo alla recinzione del cantiere caduta per il vento", segnala un lettore, FOTO

Il vento che da ieri sera 8 aprile interessa il Biellese non si è ancora attenuato. E in alcuni punti è più forte che in altri.

Così anche lungo la provinciale Sp 100 che corre lungo tutta la Valle Cervo, dove come segnala un lettore le recinzioni che delimitano il cantiere del metano sono cadute.