Biella: Olivero, Topazzo e Zappalà entrano a far parte della Giunta Corradino

Davide Zappalà, Marzio Olivero e Gigliola Topazzo sono entrati ufficialmente a far parte della Giunta comunale di Biella.

Le dichiarazioni del sindaco di Biella Claudio Corradino: “Ho ritenuto opportuno, per una migliore organizzazione dei lavori della Giunta e per l’attuazione del programma di governo presentato agli elettori, portare a nove il numero degli Assessori facenti parte della Giunta Comunale di Biella. Ci tengo però subito a precisare che i costi effettivi sono praticamente gli stessi di una giunta composta da otto assessori; due al prezzo di uno quindi. Ricordo che pochi anni fa con l’amministrazione Cavicchioli il numero di assessori era otto, lo stesso ad esempio anche di Vercelli.

L’anomalia era rappresentata dalla quantità inferiore con cui stavamo lavorando, senza contare che continuiamo ad operare senza il Capo di Gabinetto. Dopo diversi mesi in cui non sono mancati i confronti, a volte anche serrati, ma sempre per il bene della città, con le diverse forze politiche che sostengono la maggioranza, abbiamo trovato una soluzione in grado di soddisfare tutti. E’ un momento in cui diventa ancora più importante il nostro lavoro, che di certo non è mancato nemmeno negli ultimi sei mesi, ma adesso è ora di raccogliere i frutti di tanto impegno.

I fondi legati al P.N.N.R sono arrivati e per questo avrò bisogno del massimo aiuto perché non posso pensare di sobbarcarmi di ogni cosa. Mi è stato affidato il futuro della città di Biella e almeno per i prossimi due anni e mezzo intendo operare al meglio”.

Questa nel dettaglio la composizione della Giunta e le relative deleghe:

Gabriella Bessone: Istruzione Pubblica, Asili Nido, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Edilizia Scolastica

Massimiliano Gaggino: Cultura, Eventi e Manifestazioni, Innovazione Tecnologica, Rapporti con Enti ed Associazioni Culturali

Barbara Greggio: Commercio e Sviluppo Economico, Attività Produttive, Turismo, Montagna, Unesco, Gemellaggi, Urbanistica Commerciale

Giacomo Moscarola: Sicurezza, Polizia Locale, Sport, Viabilità, PNRR Bandi Europei, Impiantistica Sportiva

Marzio Olivero: Ambiente, Gestione Integrata Rifiuti, Protezione Civile, Società Partecipate, Servizio Idrico Integrato

Isabella Scaramuzzi: Politiche Sociali e Assistenziali, Politiche Abitative, Rapporti con le Associazioni di Volontariato e del Terzo Settore

Gigliola Topazzo: Tutela degli Animali, Parchi e Giardini Arredo Urbano, Quartieri e nuova Partecipazione, Sanità, Servizi Cimiteriali

Silvio Tosi: Finanza e Bilancio, Tributi, Patrimonio, Controllo di Gestione, Economato

Davide Eugenio Zappalà: Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica, Impianti, Strade, Manutenzioni, Barriere Architettoniche, Trasporti