Serata storta per Pallacanestro Biella, al Forum passa Torino FOTO

Niente da fare, Biella non ripete la bella prova contro Casale e perde in modo netto contro la Reale Mutua che affronta la partita in modo deciso e indirizza il match fin dalle prime battute. Un risultato pesante che come ha spiegato coach Zanchi è stato più il frutto di un appannamento psicologico che non fisico. Biella è partita male non sfruttando alcune palle facili mentre dall’altra parte l’ex De Vico infilava tre triple di fila. Sul 21 a 5 per gli ospiti Biella ha cominciato a giochicchiare ma è andata sotto al primo intervallo di 17.

Più tenace la ripresa in cui Biella con una difesa tuttocampo ha ridotto il gap fino ai cinque punti di scarto (29 – 34) all’intervallo lungo il disavanzo era di otto punti. Ma è alla ripresa delle ostilità che Torino allunga e di brutto mentre Infante e compagni non riescono più a trovare tiri semplici, quando anche il ferro ti sputa fuori tiri semplici allora comprendi che la serata è di quelle storte. Scott, Trey Davis De Vico e Alibegovic sono implicabili il vantaggio degli ospiti lievita 15 poi 25 arriva addirittura i trenta punti (48 – 78).

Biella lima qualche punto ma la testa è ormai andata e con essa la partita. Zanchi si augura che sia una sconfitta salutare ma la vera Biella d’altronde questa sera non è scesa in campo.

Biella vs Torino 60 – 86 (12 – 29; 34 – 42; 43 – 65)

Edilnol Biella: Soviero 0, Bertetti 3, Infante 2, Porfilio 5, Bianchi 6, Vincini 0, Pollone 2, Pietra n.c., Loro n.c., Morgillo 6, Hasbrouck 9, Davis 27. All. Zanchi

Reale Mutua Torino: Alibegovic 9, Pagani 8, Oboe 5, Landi 9, Pirani 3, Toscano 4, De Vico 18, Scott 13 , Raviola, Davis 17. All. Casalone

Tiri Liberi Biella 3/4 Torino 6/10 Rimbalzi Biella 29 Torino 37 Assist Biella 12 Torino 21