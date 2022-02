Bonprix TeamVolley, non c'è storia: superata con scioltezza l'Igor Novara

Il cammino del bonprix TeamVolley riprende esattamente da dove si era interrotto per la pausa natalizia e poi per l'emergenza Covid. Ieri sera le biancoblù di coach Fabrizio Preziosa hanno superato 3-0 l'Igor Volley Novara, incamerando altri tre punti che permettono a capitan Sara Gaito e compagne di mantenere saldamente la vetta della classifica di Serie C. Ancora una partita senza storia, che allunga l'imbattibilità del TeamVolley e che fa indubbiamente morale dopo quasi due mesi di stop, senza contare che l'infermeria biancoblù continua ad essere ancora piuttosto frequentata...

Se è vero come è vero che coach Fabrizio Preziosa ha potuto finalmente recuperare Giorgia Biassoli in palleggio è altrettanto vero che Sofia Loro Piana è ancora ai box, così come il libero titolare Chiara Cimma (peraltro sostituita egregiamente da Ginevra Levis). A ciò si aggiunga la tegola di giovedì sera, quando si è infortunata anche Giorgia Zatta. Di conseguenza, le biancoblù si sono sono presentate sul campo novarese con otto giocatrici effettive, costringendo lo staff tecnico a mescolare le carte in tavola per schierare un sestetto in grado di affrontare al meglio le giovani ma competitive avversarie. Nonostante le difficoltà e le incertezze del momento, Letizia Gualinetti e compagne sono riuscite a partire forte nel primo set (che si è chiuso con un netto parziale di 25-14) e a mantenere il controllo per tutto il resto della partita, dopo aver chiarito fin da subito quali fossero i reali valori in campo. Così, solo qualche fisiologico calo di concentrazione e un po' di comprensibile stanchezza finale a causa delle rotazioni limitate ha permesso alle padrone di casa restare in scia, limitando i danni sia nel secondo che nel terzo periodo (entrambi chiusi a 20).

«Partita sicuramente importante - afferma coach Preziosa al termine del match -, perché era come ricominciare per l'ennesima volta la stagione. Quindi con tutte le caratteristiche di una gara d'esordio, in cui normalmente i valori in campi si appiattiscono sempre e non si sa mai quello che può succedere dopo quasi due mesi di sospensione dall'attività agonistica. Noi ci siamo sempre allenati, ma ci mancava di sicuro il classico ritmo-partita. Non è ovviamente la stessa cosa allenarsi sapendo che stai preparando la partita del fine settimana successivo piuttosto che allenarti con la stessa regolarità ma non sapendo con certezza quando affronterai la tua prossima gara di campionato».

«Se a tutto ciò si aggiunge il filotto di infortuni che abbiamo patito - aggiunge il coach -, il coefficiente di difficoltà si alza davvero parecchio. La qualità del sestetto che abbiamo messo in campo, per fortuna, si è rivelata comunque superiore. Quando abbiamo battuto bene e giocato con un minimo di continuità, siamo sempre riusciti a tenere in mano il pallino. Sicuramente tre punti importantissimi per ripartire dopo la sosta forzata. Ora sotto con la settimana di lavoro per affrontare al meglio il Pavic Romagnano sabato prossimo a Lessona».

IGOR NOVARA – BONPRIX TEAMVOLLEY 0-3

Parziali: 14-25, 20-25, 20-25

TeamVolley: Daffara 3, Gualinetti 13, Peruzzo 5, Biasin 7, Gaito 10, Barbonaglia 6, Levis (L), Biassoli, Zatta. Allenatore: Fabrizio Preziosa. Assistente: Paolo Salussolia.