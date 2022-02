Biellese rallenta e lo Stresa allunga. Cossato 1° in Promozione, forza 7 Ceversama nel derby

Rallenta la corsa della Biellese. Con l'0-0 sul campo del Borgaro Nobis, i lanieri vedono allontanarsi le posizioni di vertice e si fanno superare dall'Oleggio, ora secondo. Allo Stresa basta il gol di Bonura per superare la Fulgor Valdengo e portarsi a +5 proprio dai bianconeri.

In Promozione, si assiste allo scatto del Città di Cossato che, grazie al 2-1 con il Bianzè, si porta in testa al girone, ad una sola lunghezza dal Briga. Pari per Chiavazzese e Vigliano sui rettangoli di Valduggia e Sparta Novara. In Prima Categoria, roboante 7-1 del Ceversama nella stracittadina con le Torri Biellesi mentre cadono Ponderano (1-2 con Gattinara) e Valle Cervo Andorno (2-0 a favore della Virtus Vercelli).

Infine, in Seconda Categoria, cocenti sconfitte per Gaglianico e La Cervo mentre il Lessona e il Pollone superano di misura l'Olimpia Sant'Agabio e il River Sesia. Pareggio per 1-1 tra Virtus Mulino Cerano e Valle Elvo.