“Mi unisco al lutto per la perdita di Nino Cerruti, grande protagonista dell’imprenditoria e del made in Italy, apprezzato in tutto il mondo, vanto e orgoglio per l’intera città di Biella. La sua scomparsa lascia un enorme vuoto. Alla famiglia il più sincero e affettuoso abbraccio”. Così l’ex ministra Lucia Azzolina commentando la scomparsa di Nino Cerruti.