Lucia Azzolina rientra a scuola dopo la maternità, è preside al Comprensivo Biella 2

All'istituto comprensivo Biella 2 dal 2 aprile ha preso servizio a tutti gli effetti come preside l'ex ministro Lucia Azzolina. A luglio dell'anno passato l'ex ministro ha ottenuto il trasferimento a Biella da Siracusa, dove aveva ottenuto il suo primo incarico e ha lavorato fino all'ottavo mese di gravidanza del suo piccolo Leonardo. Nella sede di via De Amicis dopo il trasferimento di Tiziano Badà all'Itis, dove la stessa Azzolina ha insegnato per diversi anni, ha tenuto le redini come “reggente” fino ad aprile Aldo Ferdani, di ruolo a Mongrando.

La preside, che nel 2020 aveva visitato alcune scuole del comprensivo come la stessa media di via De Amicis e la scuola elementare in piazza XXV Aprile in veste di ministro, in questi giorni ha già fatto il giro di tutte le classi, incontrato allievi e personale. “Sono felicissima di poter finalmente lavorare a Biella – racconta la dirigente - . Qui è dove abito, dove ho la mia famiglia, mia sorella. Il comprensivo Biella 2 è una bella realtà, e sono convinta che ci siano i presupposti per lavorare bene. Il ruolo del dirigente scolastico è molto delicato: il preside è quella persona che ha il compito di tenere uniti il personale e le famiglie, solamente così si crea un ambiente sereno per gli studenti”.

Ed ecco che la nuova dirigente ha un obiettivo: collaborare il più possibile e in armonia con le famiglie e tutto il personale: “I presupporti che ho trovato in queste settimane sono ottimi".