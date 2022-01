Auto finisce sulle aiuole al bivio di Tollegno

Ennesimo incidente stradale al bivio di Tollegno. Il fatto si è verificato intorno alle 18.15 di ieri, 10 gennaio, lungo la via Martiri. Dalle prime informazioni raccolte, un'auto proveniente da Biella avrebbe sbandato per cause ancora da accertare e sarebbe salita sulle varie aiuole dell'incrocio terminando la sua corsa poco distante. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, insieme al carro attrezzi. Non ci sarebbero feriti ma solo danni al veicolo.