Violento frontale auto-furgone sulla Trossi, 4 persone in ospedale (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Sarà da accertare la dinamica del violento frontale avvenuto nella prima serata di oggi, 18 dicembre, sulla Trossi, nel tratto che da Villanova Biellese porta a Mottalciata. A rimanere coinvolti nello scontro un furgone e un’utilitaria.

Secondo le prime informazioni raccolte, 4 persone sono state trasportate in ospedale e, al momento, non si conoscono le loro condizioni di salute. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e i Carabinieri della Stazione di Masserano e del Nucleo Radiomobile di Cossato per i rilievi tecnici e la viabilità. La strada resta al momento chiusa al traffico.