Basket: il Teens a Chieri per ritrovare la vittoria e consolidarsi in zona play off

Seria C Gold. Partita importante nel cammino salvezza del Teens Basket Biella: dopo due ko consecutivi e la buona prestazione casalinga di sabato scorso contro Collegno, lo Zeta Esse Ti punta a ritrovare la vittoria nel match in programma domenica alle 18.30 sul parquet della neo promossa Chieri. «È una partita che vale più dei due punti in palio» spiega coach Marco Cardano «perché giocheremo contro una delle squadre in lotta per evitare i play out e vincendo ci porteremo a +4 in classifica, rimanendo agganciati al treno play off».

Tra gli avversari, che finora hanno vinto solo una volta (71-64 in casa contro Ciriè) c'è anche l'ala Andrea De Simone, la scorsa stagione in forza al Teens. «È una squadra esperta» aggiunge Cardano «che ha confermato sette giocatori protagonisti della promozione dalla C Silver, aggiungendo pedine importanti come De Simone e Tulumello». Il Teens dovrà ripartire dall'intensità messa sul parquet nella sconfitta contro Collegno: «Se vogliamo giocare un campionato di vertice è l'unica strada da seguire» ricorda il coach. Cardano infine parla degli infortunati: «Cerri e Cena hanno ripreso a lavorare, per ora solo con la parte atletica e in piscina. Dalla prossima settimana torneranno ad allenarsi in gruppo, con l'obiettivo di averli in campo a inizio dicembre, mentre Dotti sarà già essere disponibile per la gara di Chieri».

In settimana però stop anche per il play Rodolfo Guelpa e per il capitano Martino Maffeo. Per ovviare all'emergenza play maker e migliorare la qualità del roster, il Teens ha deciso di aggiungere un giocatore di esperienza al roster: si tratta del play classe '94 Alessandro Amoruso. Cresciuto nel settore giovanile di Pallacanestro Biella, ha esordito in serie A nel 2013, giocando anche le finali nazionali under con il team Banca Sella e la DNC con Cestistica Biella, prima di iniziare un cammino senior che l'ha portato a giocare in C Silver e C Gold tra Alessandria, Alba, Ruvo di Puglia, Calasetta, Gela.