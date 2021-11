Carabinieri sventano furto a Mottalciata. E a Cossato fermato milanese con coltelli e pistola a gas

Si intensificano i servizi preventivi nella provincia biellese. Nella giornata di martedì i Carabinieri della Compagnia di Cossato hanno predisposto uno specifico dispositivo finalizzato alla prevenzione dei reati predatori. L’Arma ha messo in campo le autoradio di tutte le nove Stazioni dislocate nel territorio, coadiuvate dalle gazzelle del Nucleo Radiomobile e da personale di supporto in borghese con le auto civetta.

Nell’occasione, è stato sventato un furto in abitazione, tentato alla periferia di Mottalciata, grazie alla pronta segnalazione della vittima ed all’immediato intervento delle pattuglie inviate dalla Centrale Operativa di Biella a cinturare la zona interessata. In pochi minuti, i militari hanno presidiato le principali arterie stradali e preso contatto con la vittima, che ha fornito i primi elementi utili all’individuazione dei malintenzionati.

Alla periferia di Cossato, i militari del Nucleo Radiomobile hanno fermato e controllato una persona sospetta a bordo di un'auto, trovata in possesso di tre coltelli di genere proibito e di una pistola a gas (di libera vendita), dalle fattezze simili a quelle di una vera arma da sparo. L’uomo, un trentenne proveniente dal Milanese, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Biella. Le armi sono state sequestrate.

Sulla Statale 142, a Brusnengo, una pattuglia della Stazione di Masserano ha fermato il conducente di un’autoveicolo, in evidente stato di ebbrezza alcolica. Dalla prova etilometrica, l’automobilista, un 55enne residente in provincia, è risultato avere un tasso alcolico di 1,77 mg./l.. In questo caso è scattato il ritiro immediato della patente e la segnalazione all’Autorità giudiziaria ed Amministrativa.