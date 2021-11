Doppio sinistro a Cerrione, giovane finisce in ospedale e 40enne positiva all'alcoltest

Doppio incidente stradale nella giornata di ieri, 14 novembre, a Cerrione. Entrambi i sinistri sono avvenuti in serata: il primo ha visto coinvolti un'auto e un motorino, guidato da un ragazzo di 16 anni, alla rotonda di Vergnasco. Il giovane è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Intorno alla mezzanotte, invece, una donna di 40 anni è finita fuori dal manto stradale alla guida della sua auto. Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze ma è stata sottoposta dai Carabinieri al test etilometrico, risultato in seguito positivo, con un tasso pari a circa 1,58. Inevitabile a questo punto il deferimento per guida in stato di ebbrezza, con il sequestro del veicolo e il ritiro della patente.