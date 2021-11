Pull up bar benefici e tipi di esercizi consigliati

Se vuoi allenare al meglio la tua forma fisica, è importante conoscere tutti quegli accorgimenti che ti permetteranno di ottenere i risultati sperati in maniera più efficiente, quali attrezzature utilizzare e quali sono i migliori esercizi da praticare.

Oggi ci concentreremo su pull up bar, spiegando anzitutto cosa sono e poi i tipi di esercizi consigliati per un allenamento efficace.

Cosa sono le pull up bar e i loro benefici

Quando si parla di pull up bar ci si sta riferendo alle trazioni alla sbarra.

Si tratta di movimenti controllati utili per allenare le gambe, i glutei ma anche la parte superiore del corpo, in quanto durante il movimento si andrà a compiere un'azione tonificante su tutti i muscoli della schiena e del tronco.

Le pull up bar possono essere definite come esercizi a corpo libero che mirano a rafforzare il proprio fisico attraverso il sollevamento del peso corporeo.

Molti atleti includono questo esercizio nel loro allenamento quotidiano, in quanto si rivela ottimale per svolgere altri sport come:

crossfit,

canottaggio,

ginnastica artistica,

nuoto.

Quando si mette in atto questo tipo di esercizio, le braccia riescono a concentrare le energie sollevando il peso dell'intero corpo e ricorrendo quindi a una sorta di rafforzamento muscolare che varierà in base alla posa assunta.

Saranno sottoposti ad ulteriore sforzo anche il muscolo grande dorsale, il grande rotondo, il deltoide e il trapezio, così come bicipiti e tricipiti, i quali subiranno la massima pressione durante il sollevamento.

Benefici nell’utilizzare pull up bar

Adottare questo tipo di allenamento è molto funzionale per diversi motivi.

In primo luogo si tratta di un allenamento che è possibile svolgere in palestra ma anche fra le mura della propria casa, in quanto basterà procurarsi un sostegno resistente in grado di tollerare il peso corporeo di chi si allena.

Allo stesso tempo è un ottimo rimedio per chi non ha molto tempo da dedicare all'allenamento fisico e vuole usufruire di esercizi che riescano a potenziare e tonificare più muscoli nello stesso momento.

Fra altri benefici nell’uso della barra per trazioni dobbiamo anche citare il fatto che permettono di alleviare alcune patologie fisiche come il mal di schiena e tutti quei disturbi legati all'assunzione di una postura inadeguata.

Infine praticare gli esercizi con le pull up bar permette di distendere al meglio i muscoli del corpo e tonificare. Ottimale per chi sta seguendo un regime alimentare atto alla perdita del peso in eccesso.

Le trazioni alla sbarra sono fra gli esercizi ideali per allenarsi a casa e rimanere in forma .

Vediamo ora 3 tipi di esercizi consigliati da fare con pull up bar

Quali esercizi fare con le pull up bar

Se hai deciso di dedicarti a questa disciplina, ecco qualche piccolo suggerimento per svolgere gli esercizi pull up bar in maniera efficace.

Australian pull up

Questo esercizio prevede l'utilizzo di una sbarra, alla quale ci si dovrà aggrappare con le mani portando il proprio busto vicino allo strumento e mantenendo le gambe distese.

Si va quindi a compiere una sorta di trazione orizzontale che sarà sostenuta dai muscoli superiori del corpo.

Le mani possono essere tenute più o meno distanti l'una dall'altra in base allo sforzo che si vuole compiere.

Trazioni alla sbarra con loop band

Le pull up bar con loop band possono essere svolte attraverso l'ausilio di elastici trazione per allenamento della forza , i quali andranno fissati alla sbarra.

Sarà necessario avere un appoggio per sfruttare una presa migliore: infilando il piede nell'elastico si dovrà compiere uno sforzo per sollevare l'altro capo dello strumento verso l'alto.

È fondamentale mantenere la schiena dritta e le gambe ben salde a terra, in modo da allenare i glutei, i muscoli della schiena e quelli delle gambe.

Negative pull up

Questa tipologia di esercizi è molto semplice da svolgere e riesce a conferire all'atleta molti benefici, poiché questo riuscirà ad allenare in ugual misura i muscoli delle braccia e quelli della schiena.

Basterà aggrapparsi alla sbarra, compiere un piccolo salto e poi fermarsi scendendo verso il basso e mantenendo la posizione per qualche secondo.

Se non sai dove acquistare pull up bar e altre attrezzature professionali per praticare sport le puoi trovare sul sito di attrezzature per allenamento Xenios USA.