Rimanere in forma stando a casa: allenarsi tra le pareti domestiche

Rimanere in forma stando a casa: si tratta di una contraddizione in termini? A quanto pare no. Sono sempre di più infatti gli addetti ai lavori che sostengono tale ipotesi. Con questo non vogliamo di certo dire che iscriversi in palestra o prendere delle lezioni di nuoto sia inutile, superfluo o qualcosa di simile ad una perdita di tempo, anzi.

Tuttavia bisogna ammettere che le situazioni per cui non è possibile frequentare regolarmente gli impianti sportivi sono tante e derivanti da diverse cause scatenanti. Dal lockdown alle generiche difficoltà economiche, dalla mancanza di tempo alla distanza da casa passando ancora per momenti di generale malessere, pigrizia o apatia. Ecco: proprio in questi casi torna utile sapere cosa fare e come comportarsi per rimanere comunque in forma pur rifiutando i servigi di personal trainer, allenatori et similia.

Non potere andare in palestra non significa necessariamente rinunciare alla possibilità di svolgere dell'esercizio fisico. Per ottenere dei buoni risultati è possibile, ad esempio, affidarsi al corpo libero. In questo caso sarà necessario eseguire una prima fase di riscaldamento muscolare. Basteranno una decina di minuti di ginnastica dolce ed un leggero sforzo aerobico per preparare il corpo alla faticata, quella vera però. Superata questo step, si procederà con un po' di stretching di allungamento.

Dopo 5 o 10 minuti di quest'attività, sarà possibile dedicarsi allo yoga o magari al pilates casalingo, all'home fitness, alla pesistica e persino alla danza. Sono tantissimi gli esercizi eseguibili negli spazi indoor ed in questa sede non ci è possibile darne una lista dettagliata. Ma niente paura: non vi lasceremo di certo allo sbaraglio!

Per stilare un programma adatto alla vostra condizione fisica ed al vostro livello di preparazione atletica si possono seguire due strade. Da una parte sarà possibile chiedere lumi al proprio personal trainer di fiducia, dall'altra ci si potrà rivolgere al web. Online infatti sono reperibili svariati tutorial adatti alle esigenze di chiunque: basta scegliere del materiale di qualità e commisurato alle proprie capacità.

Ah, un suggerimento: quando ci si allena in casa è bene variare il più possibile il tipo di esercizio alternando un movimento aerobico ed uno anaerobico. Ciò allo scopo di ottenere risultati migliori e di evitare la noia, quella stessa noia che alla lunga potrebbe portare a preferire la TV al tappet

L'attrezzatura per l'home fitness: il total crunch

Un altro buon espediente è quello di rispolverare, o di acquistare, qualche attrezzo per l'home fitness. Molti potrebbero avere in casa la cara vecchia cyclette, il tapis roulant o qualche peso, ma l'ideale sarebbe avvalersi piuttosto di un total crunch. Ciò perché tale categoria di prodotti permette di svolgere un allenamento decisamente più completo coinvolgendo un gran numero di distretti muscolari.

Qui trovate la classifica dei migliori modelli https://prezzoerecensione.it/total-crunch-funziona-davvero/ . Inoltre un buon total crunch consente anche di mettere su massa muscolare a scapito della massa grassa, di rimodellare un po' le zone critiche del corpo, di tonificare la muscolatura e persino di correggere o recuperare una postura il più possibile comoda e salutare. Il bello è che per ottenere risultati validi basteranno pochi minuti di allenamento quotidiano. Insomma: rimanere in forma stando a casa non è mai stato tanto semplice!

Attenzione alla dieta!

Rimanere in forma stando a casa però significa anche prestare attenzione alla dieta. Gli alimenti ingeriti possono infatti trasformarsi in energia da utilizzare per usare il total crunch di cui sopra o in grassi accumulati qui e là sulla silhouette da smaltire con estrema difficoltà. Per semplificarsi la vita perciò sarebbe bene ricorrere ad una dieta sana ed equilibrata.

Questa dovrà essere rigorosamente prescritta dallo specialista nel caso in cui si abbiano problemi particolari. Diversamente basterà evitare i cibi spazzatura nonché l'eccesso di sale e di grassi, non consumare porzioni troppo abbondanti di alimenti "che fanno ingrassare" e ridurre il più possibile i grassi di cottura. Sì quindi alle insalate, alla frutta, agli ortaggi, al pesce ed alle carni bianche. Moderazione invece per tutto il resto.

Rimanere in forma stando a casa: le attività collaterali

Non tutti lo sanno, ma rimanere in forma stando a casa non significa solo e soltanto sudare su un tappetino o su un attrezzo per l'home fitness. Basterebbe ad esempio dedicarsi alla pulizia approfondita di una o più stanze dell'appartamento per bruciare un bel quantitativo di calorie e per eseguire svariati movimenti utili. In più si prenderebbero due piccioni con una fava! Quando possibile fareste meglio poi ad evitare ascensori e macchine: scale, piedi e biciclette possono sopperire egregiamente!

Anche giocare con i bimbi di casa non è infine una cattiva idea: ballare a suon di musica dance, saltellare qui e là per le stanze e persino giocare alla playstation, alla wii o con altre consolle può tornare utile alla vostra causa. Ah, ovviamente quando si parla di gioco tecnologico non intendiamo di certo un'attività da svolgere comodamente stravaccati sul divano. Esistono infatti oggigiorno molti game fitness che possono far sudare tanto quanto una sessione di allenamento in palestra. Basti pensare che alcuni software sono addirittura pensati per un utilizzo professionale. Insomma: ecco un modo originale per divertirsi e restare in forma!