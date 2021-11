Pallacanestro Biella guida per 35 minuti, ma nel finale è la JB ad avere la meglio 65-62

È tempo di derby per Edilnol Pallacanestro Biella che al PalaFerraris affronta la JB Monferrato nel quinto turno del campionato di Serie A2 Old Wild West, girone verde.

Coach Zanchi si affida a Soviero, Hasbrouck, Pollone, Davis e Morgillo per iniziare la partita. Una tripla di Hasbrouck e una penetrazione di Soviero sbloccano il risultato per l’Edilnol che dopo due minuti di gioco guida 6-0. Martinoni si prende sulle spalle l’attacco della JB, ma Biella allunga sul +7 (6-13). La JB accorcia fino a -3, con l’Edilnol che riesce a mantenere il vantaggio con i punti dalla lunetta di Infante e Davis (10-16).

Al termine del primo quarto il parziale al PalaFerraris è 10-18 a favore dell’Edilnol. Si riparte con Soviero, Bertetti, Hasbrouck, Davis e Infante. Non si segna da ambo le parti in avvio di quarto, ci pensa Davis con un 2+1 a regalare il +11 all’Edilnol (10-21). Sarto realizza 5 punti consecutivi, convincendo coach Zanchi a chiamare timeout. In questa fase del match sono i padroni di casa a trovare il canestro con continuità, riavvicinandosi sul -4 (17-21). Quattro punti in fila di Morgillo permettono all’Edilnol di mantenere il vantaggio, ma la JB dimostra di essere squadra forte mentalmente tornando sul -2: timeout Edilnol sul 23-25. Al rientro in campo Hasbrouck sale in cattedra con un canestro in penetrazione e una tripla per il nuovo +7: timeout Novipiù. Un canestro di rapina di Bianchi fa concludere il primo tempo sul 25-34 per Biella.

Al rientro dalla pausa lunga stesso starting five che ha iniziato la partita. Un tripla di Sarto apre le danze, risponde Hasbrouck sempre dall’arco (28-37). Primi minuti di gioco con le squadre contratte, molti errori per entrambe le compagini (31-39 al 24’). Okeke guida la rimonta della JB con due canestri di puro talento (37-41). Davis con punti importanti permette a Biella di mantenere la testa avanti, nonostante la JB resti a contatto guidata da un Sarto on fire. Dopo tre quarti di gioco è 47-48 per l’Edilnol. Bianchi, Hasbrouck, Pollone, Davis e Infante: questi i cinque scelti da Zanchi per iniziare l’ultima frazione. Una tripla di Fabio Valentini regala il primo vantaggio alla squadra di casa, subito annullato da Hasbrouck che dall’arco punisce (50-51). Una tripla di Pollone ridà ossigeno all’Edilnol che torna sul +4, ma Pepper dall’arco riporta Casale a uno solo punto (53-54). Il match prosegue con le due squadre che restano punto a punto. Una tripla di Bianchi riporta Biella avanti sul 57-59: timeout JB.

La gara prosegue con le squadre che lottano su ogni pallone arrivando all’ultimo minuto in scia, ma è la JB a essere avanti 64-62. Un 1/2 ai liberi di Pepper regala un possesso pieno di vantaggio alla squadra di casa a 6 secondi dal termine. La tripla sulla sirena di Hasbrouck si spegne sul ferro e regala la vittoria alla JB. Una partita interpretata bene dall’Edilnol, capace di mantenere il vantaggio per 30 minuti abbondanti, nel finale qualche errore di troppo è costato il match. Domenica prossima nuovo derby in trasferta al Pala Gianni Asti contro la Reale Mutua Torino.

Novipiù JB Monferrato-Edilnol Pallacanestro Biella 65-62

Parziali: 10-18, 25-34, 47-48

Novipiù JB Monferrato: Sarto 22, F.Valentini 8, L.Valentini 2, Formenti ne, Sirchia, Lomele ne, Okeke 13, Martinoni 10, Pepper 6, Leggio, Trunic, Hill-Mais 2. All.: Andrea Valentini.

Edilnol Pallacanestro Biella: Soviero 2, Bertetti 2, Infante 2, Porfilio ne, Bianchi 5, Vincini, Pollone 8, Loro ne, Morgillo 8, Hasbrouck 19, Davis 16. All.: Andrea Zanchi.

Terna arbitrale: Dionisi, Salustri, Tallon.