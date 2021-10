Incidente ad un elicottero all'aeroporto di Cerrione. Indagini in corso

E' accaduto ieri, 29 ottobre, all'aeroporto di Cerrione. Un elicottero lombardo adibito a scuola, in fase di istruzione a pochi metri dal suolo, a causa del blocco del rotore di coda è andato in autorotazione fino a piegarsi su un lato. In quella posizione le pale hanno toccato terra facendo definitivamente terminare la fase di volo. Grande spavento per gli occupanti, che pare non abbiano riportato gravi conseguenze fisiche, e velivolo con ingenti danni. E' in corso un'indagine che stabilirà la causa dell'accaduto e la dinamica.