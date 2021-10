Unesco Open Circuit, Teatrando negli archivi di Vitale Barberis Canonico

Gli attori di Teatrando parteciperanno all’evento “Unesco Open Circuit”, presentando una rappresentazione teatrale in uno dei “luoghi della creatività biellese”, che saranno aperti al pubblico durante l’iniziativa, con la quale si celebra anche il secondo anno del riconoscimento di “Città Creativa Unesco” ottenuto da Biella. Domenica 31 Ottobre si potrà infatti visitare il Lanificio Vitale Barberis Canonico a Pratrivero (Valdilana) attraverso uno speciale percorso che, intitolato “Ritorno ad Huddersfield”, porterà i partecipanti in un viaggio nello spazio e nel tempo: destinazione, l’Inghilterra del 1866.

Lo spettacolo, con un titolo differente e in forma lievemente diversa, era già stato proposto nel 2018, in occasione delle “Giornate Fai di Primavera”. Il lanificio, guidato da tredici generazioni dalla stessa famiglia, custodisce un prezioso archivio (tappa conclusiva della visita), che ha ispirato le scene teatrali scritte da Danilo Craveia, storico e archivista biellese che si sta occupando del coordinamento scientifico di questo corposo e vario patrimonio. L’archivio raccoglie oltre 2500 documenti, dal 1846 ad oggi, alcuni relativi al lanificio, altri acquistati o donati nel corso degli anni, comprendenti campionari storici, raccolte di tessuti di tendenza e i cosiddetti “order book”, sui quali le sartorie inglesi erano solite annotare, accanto a un campione di tessuto, il nome dei clienti che lo avevano scelto, con commenti e altri dettagli. Fulcro del racconto, ispirato proprio da uno di questi “order book”, sono in particolare i disegnatori, che inventano e definiscono lo stile di un tessuto.

Ospitate negli spazi del lanificio, le scene hanno un’ambientazione “british” di fine XIX secolo, ma è presente anche un preciso riferimento all’industria tessile biellese. Saranno impegnati in scena: Ilaria Gariazzo, Frank Juch, Giuseppe Marrone, Veronica Rocca, Simona Romagnoli, Duccio Zanone, Paolo Zanone. Le visite sono in programma, con partenza ogni 20 minuti, dalle 10.20 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.40. La partecipazione è gratuita, ma occorre prenotare sul sito: www.teatrandobiella.it. All’ingresso sarà richiesto di mostrare il Green Pass.