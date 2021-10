A Cittadellarte Fondazione Pistoletto, Over Time

Over Time

Dal 30 ottobre al 30 novembre 2021, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, nell’ambito della rassegna Arte al centro 2021, presenta Over Time, l’opera video esito del progetto di Laura Pugno sviluppato e prodotto da a.titolo e curato da Andrea Lerda. Il progetto è vincitore della IX edizione di Italian Council (2020), programma di promozione internazionale dell’arte italiana della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Over Time è una videoinstallazione a tre canali che indaga il rapporto tra essere umano e ambiente naturale, da sempre al centro della ricerca dell’artista, attraverso lo sguardo sulla neve, materia insieme potente e vulnerabile, che condiziona climi, sistemi di vita ed economie.

In occasione dell’inaugurazione, alle ore 16.30, si terrà il public talk dal titolo Tutta colpa dei neuroni specchio, dedicato alle complessità che riguardano la comunicazione del cambiamento climatico. A partire dalle immagini di Over Time ne parleranno Grammenos Mastrojeni, diplomatico e docente di Ambiente e Geostrategia e Giuseppe Barbiero, docente di Biologia e di Ecopsicologia all’Università della Valle D’Aosta in dialogo con Laura Pugno e Andrea Lerda.

La mostra si svolge nell’ambito di Arte al Centro, storica rassegna di mostre, incontri e seminari che raccontano pratiche artistiche di trasformazione dei contesti sociali in cui si sviluppano, realizzate da Cittadellarte e dalla sua rete internazionale consolidata negli anni, intese come dispositivi di attività aperti alla collaborazione di diversi soggetti oltre che alla fruizione da parte dei visitatori. L’ingresso alla mostra e al talk è libero e gratuito con Green Pass in corso di validità. Più informazioni su http://www.cittadellarte.it/attivita/arte-al-centro-2021-biella-citta-arcipelago