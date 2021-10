Kart: Leonardo De Grandi in pista a Viverone

Lo scorso weekend si è disputato il quattordicesimo appuntamento del campionato Kartsport circuit sulla pista le Sirene di Viverone. Al via anche il piccolo portacolori della scuderia biellese rally & co Leonardo De Grandi seguito come di consueto dal team Ghidella.

Dopo le prove cronometrate concluse con qualche difficoltà e con un risultato non troppo brillante, come sempre in gara Leonardo si trasforma.

In gara uno scatta dalla 9° posizione in griglia e come un piccolo leoncino a suon di sorpassi si posiziona 5° davanti a piloti di età maggiore e con esperienze consolidate sulle piste italiane.

Nella gara finale composta da 13 giri, chiude 3° di classe e 6° assoluto con il rammarico di aver perso una posizione all'ultima curva dell'ultimo giro.