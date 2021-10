Tiro con l’arco, oro per Sara Pivaro

Strabiliante performance di Sara Pivaro degli Arcieri Biella, che si è regalata un altro oro fuori dai confini regionali. “Oltre alla medaglia la grande soddisfazione di un punteggio elevatissimo che per un arciere vale molto più e spinge il morale alle stelle con il desiderio di ripetere e crescere ancora – spiegano - In questo sport la sfida è principalmente contro se stessi, cercare di superarsi in ogni occasione e quando ci si riesce è un grande giorno”.