In marcia a tutela dell'ambiente contro l'impianto del Brianco

Sabato è prevista una marcia organizzata da Alessandro Pizzi di Onda Verde Biella, che lancia un appello a tutti i cittadini e un invito agli amministratori di Biella a Provincia e tutte le forze politiche sociali e imprenditoriali. Unico obiettivo: <svegliare le nostre coscienze e proteggere la salute dei nostri figli>. L'iniziativa per Pizzi vuole essere <Un urlo di rivolta contro chi vuole negare il futuro dei più giovani consegnando una futura terra nei fuochi nella pianura Biellese. Un corteo pacifico contro la speculazione, l'interesse di imprenditori spietati e il profitto di pochi contro il bene comune! Un grido di denuncia contro lo sfregio prodotto dalla latitante politica biellese con i nostri parlamentari sovranisti gozzoviglianti nei salotti televisivi a svendere le nostre città prive di una visione di sviluppo del territorio... Contro un mega inceneritore a Cavaglià da oltre 100 MW per bruciare e trasformare in ceneri velenose e fumi cancerogeni centinaia di tonnellate di Rifiuti Speciali che potrebbero invece essere riciclati per generare nuova materia senza sprechi! Per opporci ad una paurosa collina di amianto adagiata sopra l'area di ricarica delle falde acquifere profonde al Brianco, pronta ad avvelenare le sorgenti dell'elemento minerale più prezioso: l'acqua da bere! A sostegno di una vera Transazione ecologica ed energetica del biellese con la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura biologica sostenibile, la riduzione dei rifiuti e degli sprechi, il riciclo di materia, lo sviluppo delle energie rinnovabili e il sostegno all'industria smart + green 5.0 per posti di lavoro utili e duraturi!>.