La musica di Salieri manda in confusione Biella che perde la prima in casa (63 – 76)

Biella va in confusione e perde malamente contro una Piacenza quadrata che approfitta degli errori dei padroni di casa e si porta a casa una vittoria probabilmente insperata all’inizio del match, affrontato lo ricordiamo anche con un americano in meno.

Salieri punta su un quintetto molto rodato come Guariglia (che partita la sua) Devoe, Cesana, Pascolo e Sabatini, mentre Zanchi alterna le rotazioni e mette subito in campo Hasbrouck. La partenza è buona per Biella nei primi cinque minuti poi perde la bussola e Cesana perfora la retina dalla lunga, La squadra si disunisce e così Piacenza va al primo riposo doppiando Pollone e compagni (11 – 22). Non è meglio il secondo quarto, la palla scotta maledettamente e solo un paio di invenzioni di Bianchi, due triple, danno un po’ di ossigeno ai lanieri. Il 23 a 43 all’intervallo la dice lunga con Piacenza che primeggia in ogni fondamentale ma soprattutto con gli uomini di Zanchi che hanno sprecato tanti tiri (3/12 ai liberi) e sotto nei rimbalzi 14 a 23. La ripresa va un po’ meglio, Biella gioca a sprazzi riesce anche a rientrare sul meno sei a inizio ultimo quarto, ma poi la pazienza di Pascolo e Guariglia permette a Piacenza di incamerare i due punti.

Non è ovviamente il caso di fare drammi, lo scotto dell’esordio è stato pagato, bisogna ovviamente resettare il sistema e ripresentarsi grintosi come nel terzo quarto i risultati poi arriveranno. Tra le note liete Hasbrouck ha dimostrato di possedere numeri di alta scuola e Bianchi che nei pochi minuti in cui ha giocato è andato in doppia cifra. Da rivedere Soviero e Infante, mentre Morgillo e Davis possono dare di più. Perfetto il gruppo di Salieri con Devoe miglior marcatore ma Mvp per questa sera senza ombra di dubbio Guariglia 17 punti e 17 rimbalzi, da solo la metà di quelli di Biella

Edilnol Biella vs Ucc Assigeco 63 – 76 (11 – 22; 23 – 43; 45 – 56)

Edilnol: Soviero 5, Bertetti 3, Infante 0, Porfilio 4, Bianchi 11, Vincini 6, Pollone 11, Aimone n.e., Loro n.e., Morgillo 8, Hasbrouk 6, Davis. All. Zanchi

Assigeco Piacenza: Seck 2, Devoe III 25, Galmarini 3, Gaijc 2, Pascolo 10, Guariglia 17, Querci 0, Gherardini n.e., Sabatini 1, Cesana 16. All Salieri

Tiri Liberi Biella 4/13 Piacenza 7/14 Rimbalzi Biella 34 Piacenza 46 Assist Biella 11 Piacenza 15 Palle Perse Biella 17 , Piacenza 20