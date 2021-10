Bioglio CreArte, si parla di Dante a Villa Santa Teresa con il sindaco e docente Ceffa

Primo evento di Bioglio CreArte in programma per venerdì 8 ottobre alle 20,45 a Villa Santa Teresa da poco inaugurata. Il titolo scelto per la serata è “Vi presento il mio amico Dante”: il relatore è Stefano Ceffa, docente e studioso di Dante, sindaco di Bioglio e “padre” del progetto di restituire un bene comune, come questa antica villa di proprietà comunale, restaurato e valorizzato per farne la sede di nuovi progetti culturali “che vogliono far parlare giovani artisti, opere e tradizioni” spiega il sindaco Ceffa.

Questo primo appuntamento non vuole limitarsi a celebrare un ricordo di Dante ma proporre un racconto e una visione della letteratura che “parla della vita, della nostra vita” – continua Ceffa – “E Dante lo fa in modo mirabile”. Per la partecipazione è richiesto il Green Pass.