Calcio, 3-0 di forza per la Biellese: primo ko per Fulgor Valdengo

La Biellese continua a volare. Nel primo turno infrasettimanale di Eccellenza i bianconeri restano agganciati al treno di testa superando 3-0 in trasferta la Pro Eureka: a segno Varvelli dopo appena 6 minuti di gioco, seguito a ruota da Panatti e Latta Jack, decisivo su calcio di rigore.

Seconda vittoria di fila e terzo posto condiviso con il Fulgor Valdengo, superato 1 a 0 dalla capolista Oleggio. Per la squadra allenata da Peritore si tratta del primo stop in campionato.

Risultati del 3° turno

Venaria Reale vs Aygreville 1-0

Borgovercelli vs Città di Baveno 1-2

LG Trino vs Accademia Borgomanero 0-0

La Pianese vs Settimo 2-1

Oleggio vs FR Valdengo 1-0

Pro Eureka vs Biellese 0-3

Stresa vs Dufour Varallo 2-1

Verbania vs Borgaro Nobis 1-0

Classifica

Oleggio 9

Accademia Borgomanero 7

Biellese, FR Valdengo, Aygreville, Stresa, La Pianese e Venaria Reale 6

LG Trino 4

Settimo, Borgaro Nobis, Pro Eureka, Città di Baveno e Verbania 3

Alicese Orizzonti, Dufour Varallo e Borgovercelli 0