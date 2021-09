Calcio, Genoa – Pro Vercelli under 18, tre giocatori biellesi in campo

Genoa – Pro Vercelli under 18, tre giocatori biellesi in campo

Ieri, 15 settembre, si è disputata l’amichevole che vedeva coinvolte il Genoa, squadra campione d’ Italia under 18 in carica guidata da mister Ruotolo e la Pro Vercelli con in campo tre giocatori di Biella:

Stefano Lofrano, difensore classe 2003, ha militato nella Juventus e Novara

Matteo Romano, attaccante classe 2004, ha giocato nella Biellese e Pro Vercelli

e infine Michael Martinazzo, classe 2004, difensore centrale e all'occorrenza mediano, già portacolori del Borgosesia con un passato alla FC Biella e Valle Elvo.

Oltre ai giocatori anche il mister della Pro Vercelli Enrico Rossi è originario di Biella; infatti, come calciatore ha effettuato tutto il suo percorso nelle fila della Biellese in Eccellenza e Serie D con tanto di scudetto dei dilettanti. Come allenatore ha iniziato nel settore giovanile del Ceversama. Due anni a Varallo nella Dufour in Prima squadra e poi 5 anni nella Biellese.

Il primo tempo si è concluso sul risultato di 1-1, si è vista una partita equilibrata e combattuta da parte di entrambe le squadre.

Nel secondo tempo mister Rossi cambia tanto, gli equilibri iniziano a saltare e la partita si conclude con il risultato finale di 3-2 per la squadra ligure.

Ottima prestazione da parte dei tre ragazzi che dimostrano di essere un grande orgoglio per il biellese.