Chiara Tallia: L’atleta di Valle Mosso che sfiderà i 330 chilometri del Tor des Géants

Chiara Tallia, infermiera di 43 anni con un passato nell’atletica, sarà l’unica donna biellese a correre nel Tor des Géants, la gara podistica di 330 chilometri in partenza da Courmayeur domenica 12 settembre alle ore 10.



Per l’atleta di Valle Mosso non sarà la prima prova su un percorso di questa lunghezza e complessità: “Questa è la mia settima partecipazione al Tor e le passate gare sono andate tutte bene, fatta eccezione per l’ultima che purtroppo non ho potuto concludere a causa di un infortunio alla gamba”.



Nonostante lo stop forzato dell’ultimo anno e la prematura conclusione del Tor 2019, Chiara non ha mai smesso di tenersi in allenamento, sapendo che un giorno la sfida si sarebbe ripresentata: “La mia preparazione non è specifica – racconta Chiara – perché mi piace camminare in montagna e ci vado spesso. Talvolta mi cimento anche con la corsa e la bici quindi riesco a mantenere la forma e l’abitudine ai ritmi agonistici”.



Una gara così lunga e complessa fa pensare che sia necessaria una precisa programmazione in anticipo, ma questo stile non si adatta a tutti: “Preferisco non pianificare troppo e monitorare la mia situazione giorno per giorno, tenendo sempre conto che il tempo atmosferico potrebbe essere sia favorevole che contrario. Ritengo che un piano di gara abbia più senso una volta arrivata al tratto finale”.