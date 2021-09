Acqua e bibite in vetro (a rendere) direttamente a casa: Arriva l’Omino dell’Acqua che sposa ecologia e semplicità

Unire le buone abitudini delle generazioni passate con l’ecosostenibilità: questa è stata la scintilla che ha acceso l’idea in Gianluca Tognin, imprenditore biellese che da luglio dello scorso anno ha dato vita a Omino dell’Acqua, una realtà che ha fatto dell’ecologia la sua bandiera. L’obiettivo è quello di riportare le vecchie abitudini di acquisto nuovamente “in voga”, attraverso un servizio green ed ecologico.

Chi c’è dietro a Omino dell’Acqua?

Ci sono Alessio e Davide, i due “omini” incaricati di consegnare l’acqua – rigorosamente Lauretana – a domicilio, in vetro a rendere; e Paci, l’“omina d’ufficio” che si occupa degli ordini dei clienti abituali e di spiegare come funziona il servizio a quelli nuovi.

Perché questa scelta?

Innanzitutto, perché il vetro è l’unico materiale che mantiene inalterato il gusto naturale dell’acqua, conservandone le proprietà e la freschezza al momento dell’imbottigliamento; in secondo luogo, il vetro “aiuta il pianeta”, perché è l’imballaggio più facile da riciclare al mondo. E per tutelare ancora di più l’ambiente, Omino dell’Acqua evita addirittura di gettarlo nei rifiuti (anche se poi verrebbe riciclato). Infatti, le bottiglie vuote vengono ritirate da casa, trattate, accuratamente sterilizzate e rimesse in commercio come se fossero appena comprate, eliminando così qualsiasi spreco (le bottiglie in vetro a rendere, una volta sterilizzate, possono essere riutilizzate fino a 30 volte!).

Inoltre, gli “omini che portano l’acqua” arrivano direttamente ai vari domicili di tutta la provincia: una scelta comoda per tutti, che evita alle persone di farsi carico delle pesanti casse d’acqua fino a casa e aiuta chi soffre di problemi di mobilità o le persone più anziane.

I prodotti offerti e consegnati in vetro a rendere sono acqua, birre e bibite di marchi noti, proprio come Lauretana, posizionata al primo posto sul podio europeo in termini di leggerezza. Inoltre, la scelta di distribuire Lauretana non si basa solo sull’ottima qualità dell’acqua: la sede dell’azienda, infatti, è situata a Graglia, nel Biellese, e questo permette al fornitore di consegnare l’acqua praticamente a chilometro zero. La stessa attenzione verso l’ambiente riguarda anche i vini e gli spumanti, rigorosamente biologici!

E le consegne?

L’Omino dell’Acqua non permetterebbe mai di sprecare il carburante andando qua e là per il Biellese; per tutelare il più possibile l’ecosistema, l’Omino ha suddiviso i suoi giri in base alle zone, nelle quali passerà in giorni prestabiliti ogni settimana, evitando così di percorrere dei chilometri in eccesso. Attualmente le zone di consegna sono Biella, Ivrea, Novara e Vercelli.

Oggi le famiglie che si sono affidate a loro sono più di 800: l’efficienza, la comodità, l’ecologia e la qualità dei prodotti hanno reso Omino dell’Acqua il servizio top per la propria fornitura di acqua, bevande e vini a domicilio, proprio come si faceva una volta.

Omino dell’Acqua si trova a Gaglianico, in via Cavour 82.

Per informazioni: www.ominodellacqua.com

Telefono: 015 9900024 – WhatsApp: 331 1066795

Facebook: www.facebook.com/ominoacquabiella

Instagram: www.instagram.com/ominodellacqua.biella