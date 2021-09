Montagna di lattine e bottiglie abbondonata a Viverone, il Comune sbotta: “Se questo è turismo...”

“Questo é lo spettacolo trovato dietro i bagni di Punta Becco. Se questo è turismo...”. Se lo domanda con amarezza l'amministrazione comunale di Viverone che, con un post sulla propria pagina Facebook, ha denunciato una situazione di degrado, compiuta evidentemente da qualcuno che non rispetta apertamente l'ambiente che lo circonda.

“La quantità di bottiglie di vetro e di lattine non è riconducibile ad un privato data la quantità piuttosto ad un esercizio, bar o ristorante - sottolinea il Comune - Lo scarico a terra in quel luogo è intenzionale in quanto vicino è posto il container per le bottiglie di vetro. Penso che sia l'atto di qualche povero di spirito che non viene da molto lontano e che vuole danneggiare una proprietà pubblica”.