Lutto a Torrazzo, è morto il sindaco Sandro Menaldo

“Oggi è mancato il nostro sindaco”. Parole intrise di profondo dolore quelle pronunciate dal vice sindaco Stefania Menaldo che annunciano la morte del primo cittadino di Torrazzo Sandro Menaldo. Aveva 75 anni.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa in tutto il paese nel primo pomeriggio di oggi, 8 settembre, gettando nello sconforto l'intera comunità. Di professione geometra, Menaldo aveva dedicato parte della sua esistenza alla vita amministrativa guidando Torrazzo come sindaco per due mandati. Nel 2019 con la lista Insieme per Torrazzo era stato riconfermato per la terza volta alla guida del piccolo centro della Valle Elvo.

“Sono affranta – confida la vice Menaldo – Non ce l'aspettavamo: come amministrazione ci uniamo al dolore della famiglia”. Sentimenti di tristezza e vicinanza giungono anche dalla Pro Loco e da tutte le realtà del paese. Al momento non si conosce la data dei funerali.