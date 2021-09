Candelo, domani minuto di silenzio per il piccolo Vittorio: “Messaggio simbolico di vicinanza a famiglia” (foto di repertorio)

La prematura scomparsa del piccolo Vittorio ha gettato nel dolore e nello sconforto l'intera comunità biellese. Una giovane vita, appena 10 anni, mancata troppo presto all'affetto dei suoi cari.

Domani 9 settembre, in occasione dell'ultimo saluto, previsto alle 11, l'amministrazione comunale di Candelo osserverà un minuto di silenzio. “Un messaggio simbolico di vicinanza alla famiglia – spiega il sindaco Paolo Gelone - Invito i cittadini e le attività ad unirsi, per stringersi tutti idealmente e far sentire il calore della nostra comunità”.