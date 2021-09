Biella, volpino a spasso per via Cernaia: attenzione alla guida (foto di repertorio)

Sono giunte numerose segnalazioni di cittadini per la presenza di un volpino dalle tinte bianconere nella zona di via Cernaia, a Biella. Probabilmente è sfuggito al controllo di qualche residente. Si consiglia di moderare la velocità alla guida e di contattare le forze dell'ordine in caso di avvistamento.