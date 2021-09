Biella, incidente tra due auto in viale Roma: traffico e rallentamenti in corso (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Traffico e rallentamenti con code nella parte sud di Biella. Poco prima delle 14.30 di oggi, 8 settembre, si è verificato un incidente stradale tra due automezzi per cause da accertare in viale Roma. Fortunatamente entrambi i conducenti sono rimasti indenni nell'impatto. Sul posto gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso e la Polizia per la gestione della viabilità.