Per avere un aspetto elegante, un uomo non può limitarsi ad indossare un completo raffinato e delle scarpe di lusso. Al giorno d’oggi sono i dettagli che fanno la vera differenza e non ci si può permettere di trascurarli. Tutti notano i minimi particolari e sono proprio questi che aiutano a distinguersi. Dunque, per apparire ricercato bisogna prestare attenzione agli accessori e scegliere quelli giusti. Questi non dovrebbero mai mancare né in contesti lavorativi di un certo livello né in occasioni formali, come cerimonie ed eventi.

Vediamo allora insieme quali sono i 5 accessori immancabili per l’uomo elegante nel 2021.

#1 Orologio di lusso

L’orologio rappresenta ancora oggi un vero e proprio status symbol. Per questo, i modelli di lusso dallo stile più tradizionale, e completamente opposto rispetto ai moderni smartwatch, continuano a riscuotere un grandissimo successo. Gli orologi da uomo classici di marchi famosi come Hamilton, Citizen, Casio, Daniel Wellington sono ancora molto richiesti e di tendenza, perché permettono di trasmettere eleganza e stile. Parliamo di un accessorio piuttosto versatile e non occorre averne moltissimi. Basta sceglierne un paio prestando attenzione allo stile e alla vistosità perché si sa, in un uomo elegante l’orologio è uno dei primi dettagli che si nota.

#2 Cravatta

La cravatta viene ritenuta spesso un accessorio obsoleto, ma è inutile girarci intorno: ancora oggi in moltissimi contesti è indispensabile e non dovrebbe mai mancare nel guardaroba di un uomo! Sul lavoro, ad esempio, è spesso necessario indossare la cravatta per apparire eleganti e formali, così come in alcune occasioni particolari come le cerimonie. Per dare sfoggio del proprio stile, i più giovani possono optare per i modelli più stretti, che hanno un taglio più moderno e meno tradizionale, ma la cravatta rimane sempre un must have!

#3 Camicia bianca

La camicia rientra tra gli accessori immancabili per l’uomo elegante. Nonostante al giorno d’oggi vi sia una maggior libertà a livello stilistico, la camicia bianca è uno di quegli indumenti da avere sempre nel guardaroba, perché l’occasione per sfoggiarla arriva di sicuro. Anche in questo caso, gli uomini d’affari dovrebbero preoccuparsi di farne scorta, mentre coloro che sul lavoro possono permettersi uno stile più casual non hanno bisogno di tanti modelli di camicie. Basta quella bianca, che è un capo immancabile e tanto vale sceglierla di classe.

#4 Cintura in pelle

La cintura è un accessorio indispensabile, non solo a livello di stile, ma anche perché funzionale. Per apparire eleganti, conviene scegliere una cintura classica in pelle, che si abbina facilmente con qualsiasi capo e fa la sua bella figura in tutti i contesti e le occasioni, comprese le più formali.

#5 Bracciale

Anche il bracciale è diventato ormai un accessorio che non dovrebbe mai mancare al polso, per completare lo stile curato dell’uomo elegante. In commercio se ne trovano di vari modelli, anche di marchi blasonati che rappresentano uno status symbol. Attenzione però: mai indossarlo insieme all’orologio, è sempre meglio metterlo sull’altro braccio.