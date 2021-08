Torna a Biella #fuoriluogo, ecco il programma del festival letterario

Dal 3 al 5 settembre torna #fuoriluogo, il festival letterario della Città di Biella. Dopo l’edizione online dello scorso novembre e gli appuntamenti di #fuoriluogo OFF di giugno 2021, che hanno visto la presenza di Alessandro Barbero, Luca Scarlini e i cinque finalisti del Premio Strega 2021, il festival torna finalmente in presenza per la sua settima edizione con un ricco programma di eventi.

Dopo il lungo periodo di adattamento al mondo digitale che la pandemia ci ha imposto, #fuoriluogo vuole riprendere la relazione corporea con il mondo circostante, proponendo una mescolanza tra incontri, ospiti, idee, storie e spunti di riflessione che possa generare una grande festa. La tre giorni di incontri – tutti gratuiti tranne la performance conclusiva di domenica 5 settembre che prevede un biglietto di ingresso – comprenderà oltre 50 ospiti e sarà affiancata da un programma dedicato al pubblico più giovane, #fuoriluogo Young, che si svolgerà nell’arco di un mese tra settembre e ottobre. Insieme agli appuntamenti del festival sarà inoltre possibile per il pubblico partecipare a visite guidate alla scoperta della storia dei luoghi simbolo della città di Biella.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Biella Massimiliano Gaggino dichiara: “#fuoriluogo nel 2021 è diventato il Festival letterario della Città di Biella e non poteva che essere così! Un proficuo risultato frutto della preziosa collaborazione del gruppo di lavoro, con attori pubblici e privati, che ha lavorato con coesione e che ha permesso di proporre un programma che è in grado di rispondere a interessi eterogenei. Inoltre debutta #fuoriluogo Young in presenza con il coinvolgimento della Biblioteca Ragazzi. La Biblioteca Civica invece diventerà per due giorni la ‘casa’ degli scrittori e soprattutto, dopo la lunga forzata pausa emergenziale, tornerà ad essere il ‘luogo’ in cui perdersi, in cui dedicarsi a quell’otium che ci eleva e ci nutre. A nome dell'Amministrazione Comunale posso quindi dire di ritenerci orgogliosi di poter presentare l'edizione 2021 di #fuoriluogo invitandovi a partecipare”.

Aggiunge Gianni Crestani, Presidente dell’Associazione Fuoriluogo ETS: “Ci siamo. La settima edizione del festival #fuoriluogo è alle porte. Biella si appresta ad accogliere più di 60 ospiti che arriveranno da tutta Italia. Alcuni tra i luoghi più suggestivi della città diventeranno per tre giorni case capaci di accogliere scrittrici, scrittori e pubblico. Vorremmo poter costruire relazioni e contatti che proseguano ben oltre i giorni del festival. Dopo un lungo periodo di isolamento a cui ci ha costretto la pandemia abbiamo voluto tentare qualcosa in più, con un programma ambizioso, arricchito da #fuoriluogo Young e dalle visite guidate. Lo dovevamo a chi ci segue con fedeltà da anni, agli ospiti, ai moderatori, a chi ci sostiene (enti pubblici e privati) e ai volontari. Da quest’anno #fuoriluogo è anche “Festival Letterario della Città di Biella”. Una sfida in più per fare sempre meglio anche grazie alla collaborazione della Biblioteca Civica di Biella e per far crescere il festival rafforzandolo nella sua formula originaria di grande festa del libro e della lettura”.

Venerdì 3 settembre alle 21.00 il festival inaugurerà al Chiostro di San Sebastiano, con un appuntamento in collaborazione con il Biella Jazz Club sul grande Lucio Dalla: Motore del 2000 - viaggi (musicali) organizzati da Washington, Milano e Bologna. La voce di Guido Nardi sarà accompagnata dalle tastiere di Max Tempia, dalla batteria di Massimo Serra, dal basso di Maurino Dellacqua e dalla chitarra di Filippo Sperotto. La nutrita programmazione di sabato 4 settembre inizierà alle ore 9.00 presso il Cortile del Vescovado con Giornali & Caffé, lettura e commento dei giornali insieme alle giornaliste Simonetta Sciandivasci e Irene Soave. Alle ore 10.00 presso la Biblioteca Civica si terrà un incontro dal titolo La temeraria. Luciana Frassati Gawronska, un romanzo del Novecento, durante il quale Marina Valensise, ex direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura a Parigi, in dialogo con l’archivista ed esperto di storia locale Danilo Craveia, illustrerà al pubblico la storia di una donna emblematica del secolo scorso, figlia del fondatore del quotidiano La Stampa e sorella del beato Pier Giorgio Frassati.

Il rapporto con l’ambiente e il territorio sarà protagonista a partire dalle 10.00 a Villa Boffo dove si terrà Racconti a cielo aperto. I ragazzi di reshape presentano “I boschi di Ermenegildo”, evento introdotto da Enrico Pesce in collaborazione con Mente Locale e AIMA. A seguire, durante l’appuntamento delle ore 11.00 alla Biblioteca Civica, si spazierà verso l’universo cinematografico con Visione dell'estremo: un racconto per voci sull'opera ultima di Pier Paolo Pasolini, incentrato sull’opera pasoliniana "Salò Sade", pellicola estrema e a lungo censurata, insieme a Luca Scarlini, scrittore e performer, e a Silvia De Laude, curatrice con Walter Siti dell'edizione delle opere complete di Pier Paolo Pasolini nella collana dei "Meridiani" Mondadori. Sempre alle 11.00, presso l’Opificiodellarte, ci si domanderà, in occasione dell’incontro In quella tela ch’io le porsi ordita, se sia possibile leggere la Divina Commedia dal punto di vista tessile con l’archivista ed esperto di storia locale Danilo Craveia ed Enrico Martinelli, docente e Presidente del Comitato “Biella per Dante”.

Alle ore 12.00 presso lo spazio IDEA il pubblico ascolterà Appetiti. Storie di cibo e di passione, un viaggio dentro al cibo con il giornalista e critico enogastronomico Luca Iaccarino in compagnia della scrittrice Margherita Oggero. Mentre presso la Biblioteca Civica, sempre alle ore 12.00 dialogheranno sul tema Non solo Cina. L'Asia al centro del mondo, Giulia Pompili, giornalista de Il Foglio ed esperta di Asia, autrice del libro “Sotto lo stesso cielo. Giappone, Taiwan e Corea, i rivali di Pechino che stanno facendo grande l'Asia” (Mondadori) e Roberto Pietrobon. Sul tema ambientale verterà il primo evento pomeridiano con proiezione delle 14.45 presso l’Opificiodellarte: Holographic Landscape_Biella - Una lettura storico-fotografica del paesaggio biellese attraverso i suoi archivi, a cura di CROP Collective di Milano e condotto da Barbara Bergaglio (CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia – Torino). Tornerà poi la giornalista Giulia Pompili alle 15.00 presso la Chiesa del Seminario insieme a Cora Ranci, autrice del libro “Ustica, una ricostruzione storica” (Laterza), per dialogare sul tema Misteri d’Italia: il caso Ustica, momento incentrato sul disastro aereo del 27 giugno 1980. A seguire, Angelo ribelle, incontro delle 16.15 presso il Teatro Sociale Villani, che vedrà Omar Pedrini, storico leader e fondatore dei Timoria, raccontarsi a Simonetta Sciandivasci.

Sempre alle 16.15, all’Opificiodellarte, si tratterà de La confraternita dell’asino, ultimo lavoro di Bruno Gambarotta (manni) che si avventura alla scoperta del precariato lavorativo insieme a Marziano Magliola. Presso la Biblioteca Civica, ancora alle 16.15, si darà spazio nell’incontro Rimanere un’anomalia alla potente e unica voce di Teresa Ciabatti, autrice de “La più amata” e “Sembrava bellezza” (Mondadori), in conversazione con Nicolò Bellon. A seguire, alle 17.15 presso la Biblioteca Civica, si potrà assistere a un evento speciale dal titolo Gelo - un racconto di Luca Scarlini ispirato liberamente a “Gli Indifferenti” di Alberto Moravia, dove tornerà Luca Scarlini che insieme a Ester Fogliano racconterà le immagini dolenti di un’epoca amara, dove un Moravia gravemente malato osserva l’Italia fascista.

L’evento è organizzato in collaborazione con Città di Biella, Biblioteca Civica, Opificiodellarte e Centro Studi Generazioni e Luoghi Archivi Alberti La Marmora. Alla stessa ora, al Cortile del Vescovado, Maria Cristina Origlia affronterà il tema Siamo tutti femministi - Perché la piena partecipazione delle donne alla ripresa socio-economica del paese conviene a tutti insieme alla giornalista Marianna Aprile. A seguire, alle ore 18.30 presso il Chiostro di San Sebastiano, si tratterà di Occidente con il vicedirettore del giornale online Il Post Francesco Costa, che racconterà alla giornalista Maria Cristina Origlia il suo secondo libro “Una storia americana” (Mondadori) nella cornice dell’incontro Il futuro nelle mani di Biden e Harris; evento realizzato in collaborazione con CheBanca! Chiuderà la giornata Book in Jazz - ascolta: parole e suoni verdi alle ore 19.30 presso Villa Boffo, un viaggio sonoro in cui il Jazz incontra “Il canto degli alberi” di Antonio Moresco (Aboca), attraverso un dialogo poetico tra uomo e natura, con le letture teatralizzate a cura di Eleni Molos e commento musicale di Nicolas Megna, Samuele Perduca, Stefano Bacino e Luca Furfaro. L’evento è in collaborazione con Monfrà Jazz Fest, Mente Locale e AIMA. Ad aprire la giornata di domenica 5 settembre tornerà Francesco Costa che condurrà la seconda puntata di Giornali & Caffè, presso il Cortile del Vescovado alle ore 9.00 insieme a Simonetta Sciandivasci.

A seguire, presso la Biblioteca Civica si terrà l’appuntamento dal titolo Fronte di scavo alle ore 10.00, che racconterà di una delle imprese più memorabili del Novecento: il traforo del Monte Bianco. Sara Loffredi guiderà il pubblico nelle profondità della montagna e degli uomini, mostrando una pagina epica della nostra storia in dialogo con Marcello Vaudano, presidente del DocBi - Centro Studi Biellesi. Le voci di numerosi scrittori animeranno la domenica biellese: alle ore 10.00 al Cortile del Vescovado si svolgerà l’incontro Le avrei voluto parlare di me con Marco Balzano, finalista Premio Strega 2017, e Gaia Manzini che presenteranno i loro ultimi libri, “Quando tornerò” (Einaudi) e “Nessuna parola dice di noi” (Bompiani); a seguire sarà la volta di due scrittrici in A volte dimenticate - Marta Barone e Ilaria Gaspari ricordano le grandi scrittrici del Novecento, alle ore 11.00 al Teatro Sociale Villani, quando Marta Barone e Ilaria Gaspari presenteranno al pubblico un canone letterario composto dalle storie preziose delle scrittrici ingiustamente dimenticate del Novecento. Entrambi gli eventi saranno introdotti da Nicolò Bellon.

Sempre alle ore 11.00 si ripercorreranno i Cento anni di storia del Vittoriale degli Italiani. L'incantevole sogno presso l’Opificiodellarte, con la storica dell’arte Valentina Raimondo. In chiave investigativa si svilupperà l’incontro delle 12.00 alla Biblioteca Civica, Misteri d’Italia: il caso Moro e la seduta spiritica con il giornalista Antonio Iovane che ha messo in ordine fatti e testimonianze di quel mistero e li racconterà insieme allo scrittore Paolo di Paolo. In contemporanea andrà in scena l’approfondimento Montagne fragili, Guardare le Alpi con occhi diversi, al Teatro Sociale Villani, dove la ricercatrice Elisa Palazzi insieme allo scrittore e giornalista scientifico Andrea Vico si concentreranno sullo stato critico delle montagne a partire dalla perdita dei ghiacciai. L’evento si svolgerà in collaborazione con Scuola Holden e Associazione Montagna Amica di Biella.

Anche domenica 5 settembre si parlerà di musica, alle 14.45 a Palazzo La Marmora in occasione dell’evento Una frazione infinitesima di tempo in cui Maurizio Pellegrini racconterà il suo romanzo attraverso le musiche che lo hanno ispirato, con l’accompagnamento musicale a cura di Stefano Minola. Sempre alle 14.45 presso Palazzo Gromo Losa, Gabriele Dadati condurrà il pubblico all’interno del suo romanzo “La modella di Klimt - la vera storia del capolavoro ritrovato” (Baldini+Castoldi), una storia che si dipana tra un ritratto di una giovane donna dipinto due volte da Gustav Klimt, il furto del quadro dalla Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza nel 1997 e la riapparizione inspiegabile dell'opera dopo circa ventidue anni; con lui l’insegnante Manuela Beretta. Immediatamente dopo, alle 15.45 sempre presso il Palazzo Gromo Losa ci si interrogherà sulla “Vita segreta delle emozioni” (Einaudi) con l’autrice e filosofa Ilaria Gaspari che tornerà per ripercorrere un viaggio emotivo per tappe ricostruendo le vicende delle parole con cui raccontiamo i nostri stati d’animo e tracciando, un pezzetto alla volta, un autoritratto frammentario, imperfetto. Con lei la giornalista Laura Pezzino, letture a cura di Nicola Miccichè.

Ancora una scrittrice sarà protagonista dell’incontro alle 15.45 al Palazzo La Marmora: Anna Folli presenterà il suo ultimo libro “La casa dalle finestre sempre accese” (Neri Pozza), sulla vita di Giacomo e Renata Debenedetti, in dialogo con Paolo Di Paolo, autore del saggio “Svegliarsi negli anni Venti” (Mondadori). In contemporanea alle 16.45 due incontri con autori: a Palazzo Gromo Rosa ci sarà Davide Longo a presentare “Una rabbia semplice” (Einaudi), capitolo finale della fortunata saga di Arcadipane e Bramard, in dialogo con Beppe Anderi; mentre a Palazzo La Marmora Eleonora Marangoni parlerà del suo “E siccome lei” (Feltrinelli), quarantasei ritratti di donne interpretate da Monica Vitti nella sua lunga carriera; con lei Nicolò Bellon. Non mancherà l’occasione di parlare di contemporaneità alle ore 18.00 a Palazzo La Marmora con Oscar Farinetti, imprenditore e fondatore della catena Eataly, e Carlo Cottarelli, economista e Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano; con loro la giornalista Maria Cristina Origlia. L’appuntamento dal titolo Ripresa, una questione di fiducia si focalizzerà sull'Italia, alla ricerca del difficile equilibrio tra il contenimento del debito pubblico e la valorizzazione del made in Italy nel mondo.

L’evento è in collaborazione con Vitale Barberis Canonico e Bonprix. Il penultimo evento del festival si terrà alle 19.30 presso il Giardino privato di Casa Gaia e sarà un Omaggio a Gorni Kramer, uno dei padri fondatori dello swing “Made in Italy”. L’evento è a cura di Torpedo Blu Duo, con Anais Drago, violinista e compositrice, e Giacomo Lamura, chitarrista e cantante. L’appuntamento conclusivo della settima edizione di #fuoriluogo sarà al Chiostro San Sebastiano alle ore 20.45: Il mondo dark: la Marchesa Casati e David Bowie - Un'indagine sul mito della bellezza, performance multidisciplinare di e con Luca Scarlini con la direzione artistica di Claudia Squintone. Per accedere a questo evento sarà possibile acquistare un biglietto in loco al prezzo di 10€, con prenotazione obbligatoria via email a info@opificiodellarte.it o via sms al 3515360069. L’evento è in collaborazione con Opificiodellarte, Piemonte dal Vivo e Art’è Danza. #fuoriluogo poi, nella cornice della Biblioteca Civica, ospiterà venerdì 8 ottobre alle 18.30 l’incontro Disegnare un mito.

Il “Signore Degli Anelli” e Piero Crida: la genesi della copertina di un libro di culto. Piero Crida, illustratore torinese celebre per aver dato forma alla copertina del capolavoro di Tolkien, porterà il pubblico dietro le quinte dell’opera in un dialogo con l’insegnante Beppe Anderi. Visite guidate Nei giorni di sabato 4 e domenica 5 settembre sono previsti quattro appuntamenti itineranti che daranno modo al pubblico del festival e agli interessati di conoscere più approfonditamente la città di Biella, le sue architetture, mostre e paesaggi. Per maggiori dettagli sulle visite guidate: https://www.fuoriluogobiella.it/ #fuoriluogo Young #fuoriluogo Young, programma rivolto ai più piccoli, si svilupperà in sette incontri dal 5 settembre fino a sabato 2 ottobre.

Domenica 5 - durante il festival - i più piccoli potranno partecipare a un laboratorio creativo con Sara Loffredi e nel pomeriggio prendere parte ad un incontro che con toni leggeri affronterà il cambiamento climatico, con l’autrice Elisa Palazzi e il giornalista scientifico e scrittore Andrea Vico. Nel suo complesso il programma, realizzato in collaborazione con la Biblioteca Ragazzi “Rosalia Aglietti Anderi” e il Sistema Bibliotecario Biellese, comprenderà letture, laboratori creativi incentrati su scrittura, musica o disegno che saranno tenuti da autori per l’infanzia, performers e illustratori. Avogadro Social Club In occasione della settima edizione di #fuoriluogo nasce la collaborazione con i ragazzi di Avogadro Social Club, un progetto didattico promosso dal liceo Avogadro di Biella mirato allo studio della comunicazione nell'era digitale attraverso la produzione di contenuti originali audiovisivi, che condurranno interviste agli ospiti e realizzeranno video degli incontri. Il programma di #fuoriluogo nella sua interezza è consultabile al sito: www.fuoriluogobiella.it L'accesso agli eventi è libero e garantito fino a esaurimento posti. Non si accettano prenotazioni. L'ingresso sarà consentito solo con GREEN PASS.