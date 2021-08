Altri incidenti stradali nella serata a Viverone e Salussola

Altri incidenti stradali nel Biellese. Nella tarda serata di ieri, 24 agosto, un uomo al volante è rimasto coinvolto in uno scontro con un cinghiale lungo la strada del Brianco, a Salussola. Sempre martedì sera due auto sono rimaste coinvolte in u sinistro nel comune di Viverone. Sul posto, in entrambi i casi, le forze dell'ordine per i rilievi del caso.